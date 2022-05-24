前新加坡偶像李芝瑛转跑道 栽培逾400童星

掌管逾400名童星模特儿，前新加坡偶像女星李芝瑛栽培小阿哥阿姐，而小童星最旺的时候月入可达四位数！

李芝瑛是实力派唱将，曾以丰富情史、文身见称，其实她早已转换跑道，与合伙人Lena Chan经营Viva Angels模特儿学院，栽培出不少靓丽的小阿哥阿姐。

最小两个月大

这些小小模特儿最小的仅两个月大，手握400名童星模特儿，芝瑛也为商业广告或政府宣导片提供成人模特儿，最年长者是81岁。

什么样的素质才符合当小小模特儿条件？芝瑛受访告诉《新明日报》：“最好够上镜，若不是很上镜，也须具备讨人喜爱的性格特点，但最重要的是有礼貌、听话，愿意高度配合工作。”

问起小小模特儿收入，芝瑛想了想说：“最旺的时候，一个月可以赚四位数。”

童星接拍的广告包括运动用品、衣服、电器、手机等，也接拍政府宣导短片。

儿女也是广告宠儿

辣妈芝瑛育有4名孩子，长子已经20岁、次女14岁，三子九岁，最小的女儿五个月大。

她透露，爱女KAKA10个月大时就带她参加全国婴儿比赛，赢得冠军，认识制作人，女儿够上镜，询问度很高，小小年纪就成为广告宠儿，唱起广告歌，拍摄过的广告逾200个！

九岁的儿子凯泉在两岁半也被看中拍广告，目前拍过三四个广告；长子拍过孙立人导演操刀的电影《私会党》，他已是青春洋溢大男孩，不留恋镁光灯下的日子。

芝瑛从不反对孩子拍广告，认为是额外收入，存进银行，作为小孩教育基金也不错。

人脉广、对孩童充满爱心，芝瑛转念就与好友一起经营模特儿生意，从零做起，那是2014年的事。

小孩率性而为，作风不可控，艺人拍戏最怕碰到孩童，芝瑛掌管那么多小朋友，会否一个头两个大？

“不会啊，其实小孩拍广告自己也会感觉很好玩，他们很单纯，反而大人（成人模特儿）较有要求。”

芝瑛9岁儿子凯泉。 (受访者提供）

保护小孩权益 为童星把关

选择小小模特儿，芝瑛会自行“筛选”，潜能佳的方给予栽培，而且表示：必须保护小孩的利益！

怎么说？“不想让他们接太咖哩菲的工作，其次是，小孩要上学，拍广告时间短较为适合，若接拍戏剧，一拍两三个月，需要耗费的时间比较多。”

即使商家乐意给工作，芝瑛也不会来者不拒，她解释：“保护小模特的权益是必须的，比如说让他们拍抽烟、家暴受害者，甚至死亡的镜头，剧本渲染恐怖暴力的，除非导演值得信任、剧本够感人，否则我一般都不接。”

她语重心长：“我也是为人母亲，必须看得长远，尤其为小孩接工作，他们长大后若当起演艺圈的人，不希望他们被挖出儿时曾拍过那么‘不光彩’的东西。”

芝瑛帮接儿童广告，形象必须正面、富有意义。

她举例，曾有人找她女儿演一名抽烟并说着未婚先孕对白的短片，她一听立即摇头，推掉！

不会读书才当模特儿？

芝瑛表示，外界常误以为念不好书的人才当模特儿，意图赚快钱，实则她旗下不少当模特儿的孩童，成绩都是顶呱呱的，接广告是扩大生活圈子，吸取经验，她说：“无论求学还是做事，意志力与努力都很重要。”