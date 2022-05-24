娱乐吃瓜：已经出了9地版本还不够 《流星花园》是不会过时的偶像剧？

近日，社媒突然流传一支菲律宾版本的《流星花园》视频，如果这是真的，这部剧将是第十个亚洲地区的版本了！另外，大S从去年复合旧爱到年头闪婚，持续吸引眼球，让人惊觉这位从《流星花园》爆红的女星，历久不衰，似乎印证了此剧的魅力。

1995年，漫画家神尾叶子的《花样男子》（又称《流星花园》）在日本出版，一举攻占了日本少女漫画的畅销宝座。一场流星雨开始在长达30年的翻拍风潮下划破亚洲各地的天空。本地观众最熟悉的大概就是台湾、日本、韩国、中国大陆，甚至泰国的版本，但你可知道印度尼西亚、越南、印度、美国都曾翻拍，且有赞有弹，口碑不一。最新出炉的是在抖音疯传的菲律宾版，莫怪有人说：快30年了，亚洲人还在疯《流星花园》，这是为什么？

原著说的是出身贫寒的女孩牧野杉菜进入贵族学校英德学园，遭到纨绔子弟的校园霸凌却不低头，最后意外地与霸凌团体“F4”之首道明寺相知相爱，后者不顾家族反对执意要与杉菜在一起，最终两人冲破世俗的偏见，有情人终成眷属。

为什么百看不厌？

《花样男子》从1995年连载至2004年，单行本销量超过6000万册；富家弟子爱上贫寒小妹的故事，自古以来便有，但观众还是对烂熟于心、过时老套的灰姑娘情节百看不厌。为什么？

偶像剧总会为观众搭建一个做梦的平台。《花》里的F4都是家底殷实的富家公子，能满足观众对于上流社会的想象；四个帅哥组合性格各异，也能迎合不同口味的观众，在那个年代相当令人耳目一新。以道明寺来说，他的粗暴幼稚霸道，跟畸形的家庭教育有关，并没有不良嗜好，比一般类似刻板的霸道总裁多了丰富内涵，容易讨人喜欢。《花》因此总被用来当“捧人武器”，一张张漂亮的新面孔，也就因这个剧本崭露头角。此外，作为唯一的女主，杉菜也不是单纯的“傻白甜”，她出身平民阶层却敢于反抗校园霸凌，同样有特色。

总之，在适当的本土化，并融入当下时代元素后，《花样男子》于是保持了鲜活的生命力，成为“长寿花样男子”了。

9地版本比一比：

2001年台湾版：吃不尽的“老本”

台湾版《流星花园》。（互联网）

华视播出，由大S扮演杉菜，F4分别是言承旭饰道明寺、周渝民饰花泽类、吴建豪饰西门、朱孝天饰美作，四人引领花美男潮流，制作人柴智屏更受封“偶像剧教母”。大S、言承旭、周渝民凭此剧走红，甚至大S近年离婚又闪婚，始终吸引万千关注，都和这部剧捧成大咖不无关系。言承旭、周渝民更是凭此红到对岸，坚守男一，也是流星变成恒星。有趣的是，他们拍戏不少，但本剧始终是他们影响力最深远的作品，难怪总有人笑他们“吃老本”。19集中篇，当年创下保持多年的高收视率，直到5年后才被《王子变青蛙》所打败。配角阵容有杨丞琳、锺汉良、蓝正龙，今天看来真的星光熠熠。有趣的是，大S和周渝民后来来电，谱出“杉菜恋上花泽类”的剧外情节。

2002年 / 2017年印度尼西亚版：保持最长纪录保持者

印度尼西亚《流星花园》版本。（互联网）

台版在印度尼西亚掀起旋风后，印尼在2002年打造属于自己的版本《谁怕谈恋爱》（Siapa Takut Jatuh Cinta）。30集的故事因为“版权费太贵”，所以自行二度创作。循众要求下，《谁》在2017年翻生，两年间拍了416集，成为目前所有版本的最高纪录。据说女主角Natasha Wilona因酷似大S而引起话题。

2005年日本版：最强的视后姐姐

日本版《流星花园》。（互联网）

毕竟是日本漫画，改编最多的是日本人自己，有电影版、电视版、音乐剧版，还有广告版。相比起电影演员有藤木直人和内田有纪，日版一般以TBS电视版为代表，后者的杉菜是井上真央饰演，F4则分别是松本润饰道明寺、小栗旬饰花泽类、松田翔太饰西门、阿部力饰美作。电视版让松本润、小栗旬大红，晋身一线演员，但它最强的是找到一线视后松岛菜菜子来演道明寺姐姐。9集短篇，做到明快利落。

2009年韩国版：演员在现实中演真人秀

韩国版《流星花园》。（互联网）

KBS翻拍成25集剧，剧情和人物都韩化，名字也全改了。女主角是具惠善，F4则分别是李敏镐、金贤重、金汎、金俊。李敏镐脱颖而出，到今天仍是在韩国内外人气最高的韩星之一。金贤重火了一阵子，却接连爆发酒驾、家暴等丑闻，人气大挫，可能是各版F4中星途最坎坷的。这一版的“杉菜”也多磨难——具惠善与丈夫安宰贤撕破脸离婚，两人的风波轰动亚洲。可以说，这一版的明星似乎把现实生活演成了真人秀。

2009年中国大陆版：山寨捧出顶流

张翰（左二）和郑爽（中）版的《一起来看流星雨》被称山寨版《流星花园》。（互联网）

2009年，湖南卫视在没有购买原著版权下，自行翻拍台版为《一起来看流星雨》，并冠以“内地版”《流星花园》宣传，故而也被称为“山寨版《流星花园》”。剧中的“F4”也赫然变成“H4”，但无阻于张翰、朱梓骁两个新人一夕爆红，出身自歌唱选秀节目《快乐男声》的俞灏明、魏晨再火一把。张翰被称为第一波流量戏剧偶像的同时，女主郑爽更是晋身为顶流女偶像，红了十年才因代孕事件跌下神坛。

2009年越南版：容不下花花公子和豪华生活

越南版《流星花园》。（互联网）

网上有些文章，指越南版中，花样美男变肥腻大叔，清纯杉菜变发福大妈，但有网民指出那是拿越南喜剧演员的照片恶搞而成。倒是有部2009年的40集电视剧《白衣天使》（White Shirted Angels），据说才是越南版《流星花园》。剧中主角改成3男4女，美作的花花公子形象疑似不符合民情而遭删除，演员相貌算是符合原著，但剧情不再强调“豪华”。

2013年美国版：制作品质最下限

美国版《流星花园》。（互联网）

这一年，美版推出这部小成本制作”Boys Before Friends“，演员名不经传，女主还离奇换角，加上成本偏低，最后仅在网上播出，口碑也惨败。据说原本要拍16集，最后播了7集就腰斩了，剧组不死心在网上寻求群众募资援助，结果募不到1000美元，距离10万美元目标老远。整部剧的制作粗糙老土，不仅没有流星的炫丽，反而像是扫把星的一样悲哀。

2014年印度版：8年还未完结的长篇剧

印度版《流星花园》。（互联网）

印度也不甘落后，2014年推出《神的萤火虫》（Kaisi Yeh Yaariyan），主角就是一所学校里的四女一男乐团。本剧最大的改编，就是把它变成每集30分钟，估计是每周1集，从8年前拍到今天，已经出产了350集。看来是有意挑战印尼版的“长气”程度，在“流星花园”宇宙里称雄。

2018年中国大陆版：有钱公子变普通乖学生

2018年中国大陆版《流星花园》。（互联网）

一般比较各地版本时，2018年这一版都被拿来代表中国大陆。湖南卫视乖乖购买版权后，安排王鹤棣、官鸿、梁靖康、吴希泽搭配沈月，由台版金牌制作人柴智屏操刀。不料在中国严审下，原来炫富、霸凌的等经典剧情，全部改头换面了，F4变成“普通乖学生”。剧集播出后虽有些声量，但仅有演道明寺的王鹤棣发展较佳。

2021年泰国版：加入网络暴力与时并进

泰国版《流行花园》。（互联网）

2021年泰国版“F4 Thailand”推出，白白净净的Tu（Tontawan Tantivejakul）搭配四个高大贵气的主角，其中演道明寺的Thyme（Vachirawit Chivaaree），演过BL剧，有男神封号。泰版剧情加入了社交网络上的暴力，更具现代感。

2022年菲律宾版：恶搞还是敲碗？

菲律宾版《流行花园》近日在各社媒平台疯传。（视频截图）

抖音和微博等社媒近日流传一支菲律宾版本的《流星花园》视频，2分钟片段引发热议，主要是因为一向都是俊男挂帅的四大男主，这回颠覆视觉，全是瘦弱身材、其貌不扬的男演员。道明寺的招牌凤梨头变成玉米须，花泽类留着胡渣顶着西瓜皮发型，西门变成戴眼镜的书呆子，美作的招牌长发无影无踪，颜值崩坏让网民狂亏“流猩花园”。倒是女主角依然长相甜美可爱，还撞脸沈月。事后有网民指出，这其实是一条恶搞视频，并不是真实的剧集。由于台版和韩版在菲律宾都大爆红，菲律宾GMA电视台2017年就曾宣布要翻拍韩版，还办了一轮试镜，但至今没有下文，不知何故。恶搞视频的出现，是在敲碗赶快翻拍菲律宾版吗？