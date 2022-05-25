坠河泰国女星举行葬礼 鲜花包围遗照 亲友到场送别 

（曼谷讯）外号Tangmo的37岁泰国女星Nida Patcharaveerapong，2月26日溺水死亡，死因可疑，昨天（24日）她的葬礼在泰国巴吞他尼府Rangsit卫理公会教堂举行，她的母亲、男友及好友都在葬礼现场送她最后一程。她的母亲为她选择了2套白裙，并给她戴上王冠，祈愿女儿能在天上继续做一个快乐幸福的小天使。

她的亲友把葬礼现场布置得相当温馨，现场放置了许多白色鲜花，中间还用粉色鲜花点缀，西瓜的遗照被鲜花包围，显得格外凄美。

由于Tangmo在泰国国民度高，有公司为她特别定制了棺材，棺材顶部有一朵玫瑰花蕾，代表生命的起点，底部有一朵凋零的玫瑰，代表生命的消逝；棺材上方有一个十字架和一只小鸟，代表亡者的灵魂投入众神怀抱之前注视她的守护神，棺材内部使用了香槟色天鹅绒面料，与设计相得益彰。她的遗照则摆放在中间。

这场葬礼已经推迟了将近两个半月，本来3月12日她的好朋友就要为她举行追悼会，打算第二天就将她下葬，没想到她的母亲要求警方封存女儿的遗体，再次对尸体进行法医鉴定，这件事才一直拖着。

Tangmo的灵堂布置，气氛温馨。（互联网）

溺水死亡后事件不断反转

Tangmo溺水后，泰媒对搜救现场进行了直播，据悉她在死亡的前一晚曾经和5个友人一起乘快艇开派对，还晒出美照心情颇佳，不料在船尾上厕所时不慎跌落水中。本以为这是一场普通的失足溺水案，没想到在她离开后的三个月内，这件事不停的反转。

先是有媒体曝光了她溺水前的视频，似乎她并不是自己摔下去，更像是被人扔下水才导致的死亡。她西瓜落水后曾向船上的人求救，但没人施以援手。与她同行的有三名富商，据说事发后曾给她的妈妈大笔封口费，要求她不要再继续追查下去，让案件再次变得扑朔迷离，截至目前都没能结案。

不过，在第二轮尸检后有重大发现，她身上共计有22处伤口，大腿上发现了将近30厘米的伤口，疑是被快艇的螺旋桨划伤，因此警方推测她的死并不简单，对同船5人提起了诉讼，其中船主Por、开船者Robert、同船人员Sean被指控过失致人死亡等罪名，经纪人Kratik被指控作伪证和销毁证据，同船的另一人Job被指控破坏证据、违反海事法向河流丢入污染废弃物。

最离奇的是，21日，Tangmo的社交平台突然更新，晒出和同乘快艇的好友合照并附文：“我还在等你们五个人说出真相，如果再不说实话，我会向所有人揭露真相，到底船上发生什么事。别以为把手机资料删掉就救不回来，亲爱的朋友。”至于发帖的人，有网民猜测是她的男友或是她的好友，应该是了解案件进展所以发帖，祈求警方早日破案。