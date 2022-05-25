牵扯高以翔死因 吴宗宪控谢和弦臭骂 法官这么判

（台北讯）台湾综艺大哥吴宗宪2019年针对男星高以翔在中国大陆录综艺节目猝逝之事，评论“是韩国人害的”，不料引发台湾歌手谢和弦不满，开直播飙骂：“你乖乖去卖冰箱啦，装什么台湾大哥，假鬼假怪……臭卒仔！”话里还含有脏话。吴宗宪怒告谢和弦求偿约5万新元，并要求在他面簿刊登道歉启事，一审判谢须赔1.4万新元并道歉，双方都上诉，高等法院昨（24日）改判谢赔偿7000新元，须在面簿刊登判决要旨。

判决指出，吴宗宪是知名综艺节目主持人，高以翔则为具有一定知名度的艺人，都是自愿进入公众领域的公众人物，而高以翔于2019年参加中国实境节目猝逝，广为媒体报道，引起诸多讨论，谢和弦因为不满吴宗宪对于高男死因发表的评论，竟在面簿直播过程中以“假鬼假怪”形容吴宗宪，并骂他“臭卒仔”及几句脏话，意图使他难堪，这种抽象谩骂、情绪性人身攻击并非善意评论，足使吴宗宪在社会上评价受到贬损，不应受到言论自由保障。

另外，高院依据医院精神鉴定报告，认为谢和弦当时虽受到疾患影响，辨识与能力已显著减低，但没有达到丧失自由意识、无从控制或不清楚自己行为的程度，虽然谢辩称他不是故意的，仍应负赔偿责任。

审酌双方学经历、身分、资力并考量吴宗宪是自愿进入公众领域的公众人物，个人名誉对于言论自由应有较高程度退让。另考量此事经媒体报道及网民转载，加深吴宗宪名誉受侵害程度，以及谢和弦受到疾患影响等因素，高院今改判谢赔偿吴7000新元，并须在谢的面簿粉专刊登判决要旨。可上诉。

至于吴宗宪为此事另控谢和弦公然侮辱罪的案子，谢和弦去年当庭求情：“那时我真的不知道自己在干嘛…会一直讲话、断片失忆……跑去电视台呛声我也不知道。”谢还说他与高以翔相处过，看见吴宗宪说高是被韩国人害死，但大家心知肚明是被中国大陆节目害死的，然后又看了“馆长”陈之汉批评吴宗宪的直播，觉得有道理，所以才这么生气。

谢和弦离开法院时叫来计程车，车身恰巧印有吴宗宪肖像广告，谢和弦还特别亲吻肖像表达善意，不过法院仍依公然侮辱罪判谢拘役20天、罚款930新元定谳。