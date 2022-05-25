正在播映的《双生陌生人》反应欠佳被删五集，汤洛雯直言感到惊讶！

由“视帝”马德钟、陈炜和汤洛雯主演的香港无线电视（TVB）时装奇幻喜剧《双生陌生人》，本周进入结局篇，《双生》属于奇幻喜剧，题材新颖，对于这类奇幻喜剧，汤洛雯接受《新明日报》访问时表示过去拍摄的剧种多数是围绕在消防、警察之类的剧集，而她很开心这次接拍像《双生》般题材新颖的剧集。

不过，该剧反应不佳，收视不理想，TVB腰斩五集，剧集也提前在本周完结。汤洛雯直认确实有点惊讶，“剧集收视不好，有时会有很多因素，始终故事有人喜欢也有人不喜欢，这是身为演员和幕后团无法控制得到的，只要我们已尽力，所以不会特别不开心。”

提及剧中的自己无法忘记旧爱，而需要去找“爱的替身，汤洛雯说，现实生活自己绝对不会这样做，“过去就让它过去，不用在缅怀。如果真的很想念他，就直接找他聚聚，见一见面，为何要找替身呢？”

今年汤洛雯担正四套剧，成为TVB剧后，是她入行10年最多产的一年，问她在挑选角色方面是否有一定的尺度？

汤洛雯说，其实她不介意演丑角，“我也觉得自己可以尝试更多不同类型的角色，例如精神病患、搞笑等，也不介意在戏里扮丑。”

被马国明影响 看淡奖项

汤洛雯与马国明交往后心态大幅度调整，变得更加佛系，更看淡奖项。

她承认的确受马国明的影响，汤洛雯说：“以前我对很多事很执着，可能被男友影响，因为他对每件事都很随缘，他常认为只要自己做足应做的事，就会有满足感，奖项只是人生的Bonus。”

提及两人的婚事，她答道：“我们都不急，始终只是拍了两年拖，而他也想先置业才结婚。”

《双生陌生人》周一至五晚上9时30分于翡翠台（星和Ch838／新电信Ch511）播出；也可通过TVB Anywhere+应用观看。