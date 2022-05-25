《爱你》勾起中年粉丝青春回忆 王心凌唱跳翻红

勾起青春回忆，中年粉丝竞相力挺，曾经红极一时的“甜心教主”王心凌再度翻红！

继“刘畊宏女孩”之后，谁会想到下一个爆红出圈的会是“甜心教主”王心凌？

近日，《乘风破浪》的开播使热度平平的王心凌再次火了一把，连带早年演出的偶像剧《微笑PASTA》，以及首首经典甜歌也重新翻红。“微笑PASTA”、“张栋梁 何群”等话题占据了微博热搜文娱榜，网友们还借机鼓动张栋梁参加《披荆斩棘的哥哥》。

节目采访中，当被问到“甜美”这个标签是否会跟随她一辈子时，王心凌的回答直接将她送上热榜，她的热度也就此直线攀升。

她答：“你说会变甜心奶奶吗？甜心奶奶也不错啊！”这样耿直的回复让她的粉丝喊起了口号：“你一票，我一票，心凌80还唱跳！”

一身学生装 勾起青春回忆

出道19年，王心凌已经39岁了，当年的粉丝当然也已成为中年人了。

她在首期的舞台展现中以一身学生装唱跳《爱你》，再现经典场面，让网友感慨“我们都老了，她还跟当年一样”！

粉丝看屏跟跳

王心凌突然爆火，也让不少网友捉摸不透：王心凌怎么又火了？

就此，有网友打趣回答：“王心凌的粉丝是老了，又不是死了”。

出人意料的是，她这一跳炸出了一群中年男粉丝。许多妻子纷纷在短视频平台晒出自己的老公守在电视机前追星的画面，有的拿着锅铲，有的抱着孩子，有的甚至跟着屏幕一起舞动起来。

也因此，“男粉看王心凌跳舞DNA动了”登上热榜，“王心凌男孩”横空出世，连健身教练刘畊宏都发声提醒刘畊宏男孩们“跳完《爱你》也要记得跳操”。

“王心凌男孩”跳《爱你》。（取自网络）

被质疑“吃老本”

前有“刘畊宏女孩”，后有“王心凌男孩”，他们的翻红不免让人思考这是什么样的操作，才能让沉寂已久的两人在这么多年以后重新回到广大观众视野？

有人认为这是市场营销，有人认为这是一种情怀，也有人会认为他们本来就具有很强的实力，值得被关注。

当年，王心凌出道后发行的第二张专辑《爱你》就在全亚洲销量突破百万，更是蝉联g-music四周冠军，是唱跳实力的象征。而且，39岁的王心凌在舞台上台风和唱功丝毫不减当年，仍然非常具有个人特色和吸引力。

但是，人气飙升的同时，质疑声也是不可避免的。不少观众对于王心凌这么多年来的代表作仍是出道时的那几首歌曲（《爱你》、《彩虹的微笑》、《当你》），而且在《乘风破浪》的舞台上没有创新突破，质疑她“吃老本”。

也有网民不赞同这样“卖弄情怀”的炒作手法，即便存在这样的声音，王心凌仍用她超高的人气击退质疑声。

QQ音乐榜10大强占九席

据5月21日《乘风破浪》初舞台的表演热度榜单数据，王心凌演唱的《爱你》断层第一，热度甚至远超分别排在二、三位的郑秀妍《失落沙洲》与张天爱《神魂颠倒》热度总和。

5月21日，王心凌在抖音发起合唱《爱你》的视频挑战。不到两天时间，该视频获赞高达200万，王心凌抖音粉丝直接飙涨了近109万。

截至5月23日下午，QQ音乐飙升榜前10中，王心凌《爱你》《第一次爱的人》《睫毛弯弯》等歌曲独占九席。这些铁一般的数据都是她高人气的证明。