45岁颜行书消失11年突晒父女照 婚姻状况成谜

曾来新拍摄本地剧、剧中与欧萱、刘子绚闹五角恋的台湾男星颜行书，离开娱乐圈至今11年，昨天（24日）突然在社媒上开心晒出父女合影，宣布升级为爸爸。

45岁的他发文：“我和芯冰乐背靠背，出生51天离巢回诊，现在我们是她的全部，我沉浸在粉红世界中，所有配件都是。最后，他还配上了‘精灵爸爸育儿日记’的标签。”

在曝光的父女同框照中，可见颜行书与女儿同车，他穿着黑色T恤留着短发，正认真开车，女儿则被放在后座的婴儿篮，身上盖着粉色被子，只露出白嫩的小手和小半张脸，样貌看不清楚。

据了解，颜行书没公开结婚，现在直接自曝当爸，让外界大感惊讶，纷纷留言恭喜。

据报道，颜行书2002年被一名编剧要求以他为原型，写成一部跟篮球有关的偶像剧《MVP情人》，曾是台湾篮球代表的他，为了推广篮球运动，爽快接下里面的篮球员角色。一剧成名后，他又演出《雪天使》、《王子变青蛙》等剧，5年里拍了5部剧，包括新传媒剧《任我遨游》。

颜行书当年在组合里站C位。（互联网）

曾与张韶涵传绯闻

他在2004年的《任》中扮演一名已婚的游泳队教练，却和队员欧萱日久生情，欧萱另外和戚玉武、刘子绚有三角恋关系。

颜行书也曾与明道、王绍伟等4人合组“183Club”灌录专辑，吸引不少年轻粉丝。

不过，依然最爱篮球的他，在2011年代班主持综艺节目后便减少荧幕亮相，重返篮球场，现在当篮球队教练。

关于他的感情生活报道不多，最为人熟知的是拍摄《MVP情人》期间，他与张韶涵传出绯闻，两人多次被拍到一起出行。后来张韶涵把事业重心转移到中国大陆后，双方逐渐没有交集。

据台媒报道，他曾在2017年被拍到与一名短发美女拍拖，他大方认爱，如今有了女儿，但他是否已婚，对象是谁，一切都还是谜。