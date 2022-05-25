娱乐吃瓜：韩剧新晋大叔男神不输鲜肉 孙锡久伊拉克当兵 南宫珉成收视救世主

提起韩国的“大叔男神”，你第一个想到的是谁？孔刘、赵寅成还是苏志燮？

人才济济的演艺圈，除了层出不穷的小鲜肉，新一代的“大叔男神”也来势汹汹抢占一席之地。经历时间的洗礼，他们不仅没有遭遇所谓的“中年危机”，反而在岁月的积攒下散发出无可取代的成熟魅力。私下的他们从企业富二代、无名临演、到女神收割机，一起随zaobao.sg来看看这些男神们不输韩剧的人生故事！

孙锡久──含金汤勺出生却跑到伊拉克当兵

孙锡久（左）最近凭借韩剧《我的出走日記》人气急升，与金智媛在剧中的互动让观众看得又“撩”又揪心。（图/JTBC面簿）

你最近也深陷“具”毒吗？

热播中的韩剧《我的出走日记》（My Liberation Notes）以厌世、写实的台词，直击观众心房。看似沉闷无聊实则治愈人心的故事，让剧集收获好口碑之际，剧中饰演神秘“具先生”的孙锡久（Son Seok-Koo）凭着颓废却异常性感迷人的气质而爆红。

剧外，这个29岁才大龄出道的男星同样散发出与众不同的魅力。与常见的俊俏韩星不同，孙锡久狂放不羁的气质或许源自他的成长背景。今年39岁的孙锡久，小时候性格过于腼腆内向，国中时他便被父母送往美国留学，毕业于美国芝加哥艺术学院。但实际上，演员并不是他最初的梦想。

孙锡久自小就在国外留学，更曾有过导演梦。（图/IG）

孙锡久原先主修设计相关科系，实际上课后却发现现实与想象有落差便决定放弃。一次旁听的经历，让他对电影制作产生兴趣。然而，不顺遂的导演之路，却让他短暂逃避另寻新梦想──成为职业篮球员。但他很快就发现，20几岁才开始的篮球员之路其实为时已晚。因缘际会下他参与了短期的演技课程，才进而找到了自己最想做的事。

23岁那年，他回到韩国当兵，自愿申请加入当时韩国所成立的伊拉克重建任务部队，体验了独特的军旅生活。之后被问及这个经历，他说：“我想要体验很多东西，我在演戏的时候无法体验到这么真实的当兵过程，所以我决定去伊拉克。”

孙锡久曾自愿申请到伊拉克当兵（左）。除了演员的身份，他还是企业的代表理事。（图/IG）

除了演员的身份，孙锡久还是一个企业的代表理事，该企业2016年时销售额曾达到55亿韩元（约600万新元）。孙的父亲是公司的前代表理事，孙锡久回韩国后接手经营，后来因演戏工作越来越繁忙难以兼顾，才转为挂名理事。难怪，含着金汤勺出生的他会被韩国网友冠上“单纯热爱表演”而出道的演员。

南宫珉──从无名临演到电视台救世主

南宫珉近期作品《黑色太阳》（左）及《千元律师》。（图/IG）

大器晚成，从“小鲜肉”熬成“大叔”的还有今年44岁的南宫珉（Namkoong Min）。

非科班出生的南宫珉在一次偶然的机会下参与了广告甄选，意外发掘自己对表演的热忱，一脚踏入娱乐圈。一开始，他作为临时演员奔波于各大剧组。已故演员崔真实（Choi Jin-sil）见他辛苦帮忙牵线，他才开始得以在情景剧中露脸。他曾在节目上回忆起自己的无名时期，透露当时连椅子都只敢坐一半，因为随时需要处在一个紧张的状态，一听到使唤就要马上冲出去。长年累月下，他的颈椎和腰部因此落下隐疾。

南宫珉（右）出道初期曾被封为“小裴勇俊”。（图/互联网）

尽管陆续有角色的邀约，南宫珉依旧不愠不火。当时一度有着“万年男二”绰号的他开始转型，尝试演出反派恶角。他受访时透露，自己入行十多年从没停下脚步，荧幕上都能看到他的身影，但是能让观众记住的作品却没有几部，让他陷入了自卑与压力中。所幸，之后他凭借过去扎实的演技经验，让他在恶角的诠释上更加游刃有余。从杀人犯到愤怒调节障碍患者，观众开始记得这个演技精湛且收放自如的“恶人”南宫珉。

南宫珉在《看见味道的少女》（左）中因演艺反派而成功转型。而以行动支持主动争取出演“Stove League”（右）的举动也在业界传为佳话。（图/互联网）

此后，南宫珉开始挑战亦正亦邪的角色。正派、反派、喜剧角色都能驾驭自如的他成了收视率的救世主，各大电视台争相找他演出，他却自有一套挑选剧本的标准。韩剧“Stove League”在制作期间风波不断，电视台因考虑到体育类作品难以回收成本而一直迟迟没有制作这个得奖剧本。南宫珉在看过剧本后亲自打电话给新人编剧争取演出机会，推进了该剧的制作。编剧过后曾在社媒上发文感谢南宫珉“拯救了一个原以为不可实现的梦想”，还公开了和南宫珉第一次见面时对方跟他说的话：“我认为以名气论英雄的时代已经过去了！”帅气发言在当时传为佳话。

李阵郁──女神收割机

李阵郁近年来的作品如“Voice”系列（左）及《不可杀》，形象都较为粗犷，不修边幅。（图/互联网）

从“Voice2”“Sweet Home”到《不可杀》，提起41岁的李阵郁（Lee Jin-wook），他近年来的荧幕形象都是“脏脏的”：阳刚的脸庞上都是胡渣，带点随性、邋遢的颓废感，却同时散发出浓烈的男人味。

但在成为“帅气大叔”前，李阵郁最被广为人知的并不是他的作品，而是他的绯闻。因恋爱对象都有很高的知名度，他被套上“女神收割机”的称号。李阵郁第一段公开的恋情，对象正是韩流始祖女神崔智友（Choi Ji-woo）。两人在2007年因合作“Air City”相识，谈了一场相差6岁的姐弟恋。在这期间，李阵郁还去服了兵役，但两人的感情却还是在2011年画上句点。2014年，李阵郁和孔晓振（Gong Hyo-jin）被拍到在深夜约会，随后大方公开恋情，但这段恋情仅维系了4个月，就透过经纪公司宣告分手。

李阵郁和崔智友（左）、孔晓振都公开过恋情。（图/互联网）

李阵郁在2016年被爆出性侵事件，震惊娱乐圈。他接受警方调查，承认与女子发生关系，但否认强迫对方，并主动向警方提供对话截图以证清白。他当时曾强硬表示，不要因他是公众人物就好欺负。后来女方承认说谎，警方证实李被诬告。李阵郁在那次事件后，沉寂了一年，才又复出拍戏。