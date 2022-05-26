遭爆给保姆吃剩菜 网民代陈浩民平反

（综合讯）香港艺人陈浩民与中国大陆妻子蒋丽莎近来遭爆给保姆吃家里剩菜，引起网民讨论。如今有粉丝看不下去，在抖音晒出视频，替陈浩民平反。

因为冠病疫情，长住上海的陈浩民夫妻都无法出去工作，索性在家里开启直播。直播中，两人吃完饭之后，蒋丽莎顺手把桌上吃剩的饭菜收在一起，让助理和保姆端走去吃，结果被网民质疑不尊重保姆。

蒋丽莎曾出面解释，她每月给保姆开2万元人民币（约4000新元）工资，是请来干活的，而不是来享福的。她强调没有不尊重保姆，并表示他们给的工资在上海算是高的，一番言论却让人认为她越描越黑。如今有粉丝看不下去，在抖音晒出陈浩民夫妻和保姆、助理吃饭的视频，发文一开头就标记“陈浩民保姆剩菜事件真相”，强调根本没有吃剩菜一事。

视频中陈浩民夫妻和保姆、助理一起吃饭，两人还不时把菜递到对方面前，方便他们夹菜。最后还钓出陈浩民留言：“谢谢，你还了我一个清白。”随后陈浩民也发文强调：“我们是同桌吃饭，我没有给人吃剩饭。”并获得不少网民留言力挺。

其实，事情闹得沸沸扬扬后，保姆曾发声说，不觉得吃剩饭有什么问题，因为陈浩民一家夹菜都是公筷，即使是剩菜剩饭也是很卫生的，而且她吃饭的时间距离陈浩民一家只差一个小时，并不是隔夜饭菜。

另外，自称是保姆孩子的同学的网民也发声说出保姆的真实想法。虽然在外界眼里，她过着低人一等的生活，但是她每个月有两万元的工资，薪水是相当可观的，她本人也很满意。