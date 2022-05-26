打脸前妻Amber的证词　Johnny Depp前女友Kate Moss：“他从未推我下楼”

好莱坞男星强尼戴普（Johnny Depp）控告前妻安柏赫德（Amber Heard）诽谤案昨晚（25日）再开庭，强尼戴普的前女友凯特摩丝（Kate Moss）在英国以视讯方式作证时表示，强尼戴普从未把她推下楼。

Johnny Depp针对Amber Heard兴讼，控诉她2018年12月在《华盛顿邮报（The Washington Post）》专栏自称为“家暴的公众人物代表”是抹黑，尽管Amber在文中并没有点名Johnny Depp，但后者不满遭影射为家暴犯，导致其名誉受损，求偿5000万美元。

早前5月5日的庭审，安珀作证2015年3月在洛杉矶大厦顶楼豪宅的冲突，当时妹妹Whitney Henriquez站在他们中间，Johnny突然冲上楼梯，Amber想起了过去Johnny将前女友Kate Moss推下楼的传闻，为了保护妹妹，所以就打了Johnny一拳。在此之前，Johnny Depp一律否认曾向安柏或其妹妹动手。

Amber Heard（左）指控是因为怕Johnny Depp伤害其妹妹Whitney Henriquez（右）所以才动手打了Johnny Depp（图/法新社）。

基于Amber再度提及Johnny曾把前女友Kate Moss推下楼的谣言，Johnny的律师据此要Kate Moss亲自回应指控。

Johnny Depp的律师传唤其前女友Kate Moss出庭作证（图/法新社）。

Kate Moss在1994至1998年期间曾与Johnny Depp交往。她透过视讯从英国作证时指出：“他从未推过我、踢我或把我推下楼。” 她提及，两人当年在牙买加渡假期间，她曾在楼梯滑倒，导致背部受伤，当时强尼戴普走在前面，听到身后的她尖叫时，立刻回来，“他抱我回房间，然后找人来帮我治疗”。

Kate Moss出庭打击谣言，誊清Johnny Depp在两人交往期间从未推他下楼（图/法新社）。

律师再度问她，两人交往期间是否曾被他推下过楼梯，Kate肯定的表示：“他从来没有推我、踢我，或是把我从任何楼梯上丢下去。”

在庭上的Amber听闻证词，脸色相当难看。法庭将于6月1日再度传唤Johnny出庭作证。