郑盈盈乐当不一样的单亲妈

《新明日报》联系郑盈盈时，她正在等4岁的女儿放学。

郑盈盈说解封之后工作没有增多。“还好。不过最近投资咖啡馆当小股东，是新的挑战。一直都想稳定，这次是很好的契机。”

这两年很难熬？“前期比较辛苦，后来有赚到一点钱。做直播也算自己做生意，计算成本、怎样推销，都是在疫情中学习的，大家放下身段变销售员。在马来西亚做过几场司仪，最近有去新加坡电视台录节目。其实疫情之前很久没去电视台、被人遗忘了。我们必须让人想起咯，所以社媒要经营，YouTube、TikTok、面簿、IG，很忙咧。”去年12月请了全职剪辑师。带孩子、做直播、回复顾客、包货出货、拍影片，她忙不过来。

一个人养孩子“很轻松”

生活重心放在孩子身上。作为单亲妈妈，她说自己必须懂得更多，所以为了女儿上心理学课，送女儿到华德福学校……

“学校在菜园里，比较偏僻，我一天要花一个多小时在路上。华德福是来自德国的教育体系，没有功课，7岁才开始学写字。我觉得填鸭式教育需要被淘汰，以后很多东西被AI取代，什么是代替不了的？是创意和团队合作。华德福是很提倡这些的，我想让孩子了解她要成为一个怎样的人。”

以非传统方式教育孩子，是否得承受某些压力？

“我用的是非常科学的方式，我没有压力。我想怎么养就怎么养，不需要为了孩子的问题跟另一半吵架，不用面对家婆、小姑子，我父母也不会干涉。我是很自由的。养孩子是一件很快乐的事情。如果你顾孩子顾到很累，觉得为什么这么难教，就表示你的方法错了。养孩子不困难，很轻松。每个人问我怎样可以一个人带，我就是这样子带啊。哈哈！的确是会辛苦一点，两个人可以分担的工作，要一个人做。但你要知道很多家庭也是妈妈一个人做到完的！”