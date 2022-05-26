TVBS新闻台主播上演宫斗剧

（台湾讯）TVBS新闻台爆出主播霸凌事件，业界盛传黄姓、张姓、游姓主播联合霸凌另一位古姓主播，涉泼洒不明液体到她桌上的紫水晶及个人衣物，她发现后报警。

也有一说是古姓主播因座位符咒阵法遭人动过而报警，发现为三名主播所为。

据悉，涉及霸凌的主播们和这名遭霸凌的主播本是好友，但她发现自己衣服被剪、遭泼东西，于是装了针钆，意外拍下三人行径。新闻主管气炸想开除三人，但经高层出手，其中一位转作污点证人，而另一个认为自己没错，被调往另一个部门，还有一个竟认为自己被偷拍是对方的犯法行为，也去报警处理。另有爆料指霸凌者的说法是受害人在桌上摆阵，担心对她们不利。

此事爆开之后被截图四处流传，TVBS出面澄清内容不实，仅表示部分主播之间确曾有过小纠纷，但已处理。

前财经主播：喝一杯水哑两周

前东森财经主播刘芯彤回忆十多年前刚从资深记者升为兼任主播时，曾经喝了一杯水就喉咙哑了两个星期，无法播报新闻。

从那次的惨痛经验后，她就不喝同事倒的水，也不喝曾经离开视线的水。

为何主播要勾心斗角？刘芯彤说：一个新闻台的新闻时段有好坏之分，接播重点时段代表对方就是这个台的大腕，谁不想成为舞台上的C位？

争，是理所当然。各家电视台展开新一波主播征选时，就好比后宫纳新妃嫔，多来一个人就代表有旧人会被送入冷宫。

“传说中的摆阵烧符咒，在主播圈根本不是什么新闻，很多人都会到处求神问卜。”刘芯彤说，她也曾经听到某主播，常常到狐仙庙拜狐仙，希望能增加观众缘。

如今看T台宫斗，她认为就是生存保卫战，只是大家忽略了一点，“那就是年年都有更年轻的妹妹加入新闻行列，（就像后宫从来都不缺女人）没人可以保住美丽的容颜，但你可以增加智慧的脑袋。为自己提升难被取代的条件，就不需摆阵烧符甚至耍心机、道八卦。”

前女主播刘芯彤。（取自网络）

前主播：贱人就是矫情

前东森新闻主播陈海茵在面簿发文揭露内幕：“主播之间互争时段、抢节目，台面上与私底下手段无所不用其极，除了实体霸凌、言语霸凌或在背后讲非事实八卦也是常有的事。”

她庆幸自己已离开主播台。更套经典宫斗剧《甄嬛传》里华妃的名言，“贱人就是矫情”，并劝告“但也如同甄嬛说的‘再冷，也不该拿别人的血来暖自己。’”

陈海茵也直言，“其实斗争、霸凌不只在主播台，职场上、校园内、政治人物，都是屡见不鲜！虽说‘不招人忌是庸才’但还是要劝一句，老天爷不给你、争也没有用”。