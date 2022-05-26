LE SSERAFIM金佳蓝霸凌事件　HYBE今早与受害者讨论和解

早前有网民曝出LE SSERAFIM成员金佳蓝（Kim Garam）为校园霸凌者，并贴出后者在班级里比不雅手势的照片以及一份校园暴力对策自治委员会的处置通知书，其中“加害学生”栏印有Kim Garam的名字。

该帖子称，刘某在2018年4月末至5月初被金佳蓝及朋友们霸凌、不断遭到集体加害，一两周之后就因无法忍耐而转学。 2018年6月4日召开了校园暴力对策自治委员会，加害学生金佳蓝和家长因违反校园暴力预防与对策相关法律各接受了6小时和5小时特别教育，受害者刘某则依该法律接受心理谘商等保护措施。

当年的受害人刘某虽然否认为该帖子的发起者，但看到曾经霸凌自己的Kim Garam身为LE SSERAFIM的公开成员之一后，感到十分不解“校园霸凌者怎能成为艺人”。

受害者：希望HYBE和Kim Garam公开道歉

随著霸凌风波越滚越大，刘某委任了律师Daeryun来处理。刘某方面曾对HYBE提出要求：删除与事实不符的声明、重新发布基於事实的声明，对受害者道歉，以后不可以只听金佳蓝及其朋友的单方面陈述就发布与事实不符的声明。 但HYBE选择继续沉默，就像无事发生一样继续让金佳蓝进行宣传活动。

HYBE娱乐早前回应：散播虚伪事实

上周二HYBE曾否认霸凌事件的真实性：“Daeryun把2018年实际发生过的事的部份内容进行了对自己有利的整理，我公司会尽快对此发布声明。 本次争议始於针对临近出道的成员散播虚伪事实... 现在仍然在进行法律措施。 ”

HYBE表示：“该成员已成为网路匿名恶意攻击的对象，但我公司一直没有积极解释，这是因为该成员中学1年级时发生的事牵连到很多同龄朋友，他们现在也仍然是未成年人，所以我方比较谨慎。 ”

HYBE否认导致受害者被网暴 二度伤害休学轻生

后来更有人挖出刘某的个资，并公开在网上。由于HYBE一直否认Kim Garam为霸凌者，在声明中称该爆料事件为“恶意陷害”，导致刘某在面簿及推特上收到恶意资讯和威胁，受到各方的攻击。

刘某情绪崩溃拒绝上学，哭著说：“好像仅自己死了才能结束。”后更因压力过大，尝试轻生，索性及早被发现，抢救回来。刘某家人也暂停一切事物，照顾因情绪崩溃而休学的她。

刘某监护人已向HYBE发送受害人立场，并附上Kim Garam对刘某的集体加害内容、刘某被误会“恶意陷害Kim Garam”而痛苦的现状、校园暴力对策自治委员会的处置通知书等等。

受害者法人：若HYBE继续否认将公开更多霸凌证据

Daeryun19日接受韩媒访问时表示，如果HYBE继续坚持“校园霸凌传闻是恶意陷害、 Kim Garam反而是受害者”的立场，那么只好公开校园暴力对策自治委员会的处置通知书全文（包含事件概要），甚至考虑公开受害者对当年可怕霸凌的详细陈述，以及Kim Garam为了把受害者叫出去而传送的包含骂人脏话的聊天记录全文。

针对此，HYBE没有追加声明，而该公司早前也已表示：“已经开始采取法律措施，详细内容将通过法律程序予以确认。”

最新消息：HYBE与受害者进行私下面谈 寻求解决方案

5月23日，代表受害人的Daeryun律所发表声明称，“我们目前正在与HYBE讨论解决方案。”

今早（26日）据韩媒报道，韩国HYBE娱乐正在与金佳蓝校暴的受害者进行私下面谈，以寻求可能的解决方案。

暂以5人宣传 HYBE不考虑更换成员

另外，HYBE娱乐虽屡次否认Kim Garam为霸凌者，并表示她因在作为LE SSERAFIM的一员出道的过程中遭到了许多不实言论的攻击而承受了巨大压力，但碍于该霸凌风波持续发酵，公司再与本人商议后决定让她暂停一段时间演艺活动休养。

目前LE SSERAFIM也从6人组合，暂时变成了5人体制进行宣传。据业界知情人士透露HYBE目前没有考虑将 LE SSERAFIM更换成员或者将她们转换为5人组合。

对此决定，韩网舆论较偏向於将Kim Garam直接退团，也避免去影响到其他成员的发展。在近期仅有5人体制站上的《人气歌谣（Inkigayo）》舞台，认为5人呈现出的舞台效果更好，也让成员们更平均的展现了自身魅力。