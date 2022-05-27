那些关于他们“意外的点” 艺人自爆小秘密

本周在台湾网民之间掀起了分享 “#关于我可能让你很意外的point” 的热潮，网民纷纷列出他们不为人知的小秘密，可能是过去的一段有趣经历，或者怪癖、性格特征等等。许多艺人和网红，如周汤豪和李易也紧跟潮流，以幽默风趣的方式与网友分享他们的趣事。

周汤豪列出的点中竟曝料“曾被韩国公司签约成为Super Junior一员”，“以前是曲棍球员，比过世界杯”和“我还是一位导演，最近在美国得了三个奖”。他也透露自己其实很内向，“有人恐 / 个性低调 / 从不觉的自己是艺人”，“到现在上台前都会非常焦虑，紧张”，与他酷酷的外表形成正比。

八三夭的主唱阿璞的点也非常劲爆，“曾经差点跟周汤豪组双主唱乐团”，“最胖时100公斤”。

李易则大方分享“我的双眼皮是缝的，已经缝了16年”，“只有交过6个女朋友就结婚了”。

女艺人也大有反差，曾今出演过《我的少女时代》的简廷芮也透露“高中晚自习每次都要吃两个便当，没有晚自习的话我回家都要吃三碗饭”。目前《综艺玩很大》的固定班底健身达人艾美也分享自己其实“超爱吃炸鸡与垃圾食物”。

多部偶像剧的女主角陈乔恩也意外分享自己竟然“不喜欢看爱情片”，“铁肺女王”李佳薇也爆料“我练歌的方式都是用听+背音，我不会 doremifa”。

走幽默路线的有钟昀呈（小钟）和张立东，小钟写了“我很能吃苦，但是只能做到前面四个字”，“我保持年轻的秘诀，以前是靠睡觉，现在是修图“，“疫情快三年了，比我任何一段感情都长”。张立东则玩谐音梗：“我喜欢用筷子，不用叉子，用叉子插食物会被说你是个插进（差劲）的男人” “张立东是我的本名不是艺名，艺名是惊人，艺名惊人”。