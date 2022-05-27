汤唯首谈夫妻分居原因

（综合讯）中国女星汤唯和韩国导演金泰勇结婚七年，年初爆出夫妻感情生变，她独自带着女儿回北京。在康城影展出席活动的汤唯首谈原因：“我目前在北京过生活，因为我是独生女，父母年事已高，我只要一有时间就会回北京陪他们。韩国人如此，中国人也一样，陪父母非常重要，我也一样必须照顾父母，所以韩国的家人很帮忙，我非常想他们。”这番话疑似隔空感谢老公，破除婚变传言。

汤唯搭档韩星朴海日主演的《分手的决心》（暂译，Decision to Leave）入围第75届康城影展主竞赛单元。汤唯饰演山上失足案死者的中国老婆，朴海日扮演负责案件的警察，他在办案过程中对汤唯起疑，却也对她产生好奇并爱上她。

出道22年的朴海日首次演警察，也是首度进军康城。他提到汤唯邀他与朴赞郁导演到韩国的家，第一印象超反转，让两人站在原地哈哈大笑。“我们到了有田园风景的地方，在那里看到汤唯戴草帽、穿运动服模样，感觉像是她平常的打扮。她在整理菜园，作物都长得很好，铲子、锄头散落一地，汤唯在那里浇水，人来了也不知道，埋头整理，所以我们笑着注视一切。”

他说汤唯比预想中更多面貌，“见到这样的汤唯后，她端出茶，以采收的蔬菜做成拌面请我们，感觉很陌生也很有趣、令人好奇。”