67岁好莱坞男星Ray Liotta睡梦中辞世　

（罗索讯）拍过经典黑帮电影代表作《盜亦有道》（Goodfellas）的美国性格男星Ray Liotta，最近在多明尼加共和国拍摄新片《危险水域》（Dangerous Waters），却传来他突然在睡梦中辞世的噩耗，享年67岁。

目前他的死因与明确的死亡时间都还未公布，消息一出粉丝震惊，多名好莱坞同行纷表不舍，Josh Brolin悼念：“我永远尊敬您。”Seth Rogen则缅怀他：“拥有强大演技与优雅的真正传奇。”

《盜亦有道》导演Martin Scorsese也发声明，表示对他的骤逝感到悲痛，称他“拥有独特的才华、热爱冒险又有勇气”。与他合演该片的Robert De Niro则惋惜说：“他太早离开我们了。”

Liotta出生于美国纽泽西州，1978年进入演艺圈，1986年以浪漫喜剧片《散弹露露》（Something Wild）首次入围金球奖最佳男配角。

他1990年以Scorsese大师执导的《盜亦有道》真正走红。他在片中演出渴望加入意大利黑帮的纽约布鲁克林区小混混，后来靠逞凶斗狠成为黑帮中的重要干部，与影帝Robert De Niro、Joe Pesci等实力派飙戏，演出毫不逊色。

他共演过超过百部影视作品，较卖座的有如《魔》（Hanniba）、《蜂电影》（Bee Movie）、《狂野大飙客》（Wild Hogs）、《约会恶搞夜》（Date Night）等。

他目前还在拍摄中的有3部片，另外2部拍完未映，总共5部在手。

据美媒报道，Liotta的未婚妻也在当地陪他拍戏，她希望外界能尊重她的隐私。Liotta生前曾有一段婚姻，育有1女。