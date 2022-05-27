TVBS主播内斗延烧 资深主播爆：女主播争时段抢化妆师发型师

（台北讯）新闻主播内斗，连化妆师和发型师也抢？

前天（5月25日），台湾TVBS爆出新闻主播霸凌案，震惊各界，也持续延烧，不少主播纷纷跳出来泄密。

拥有15年播报经历但不愿具名的资深主播日前向台湾媒体坦言，确实曾听闻有人暗搞小动作，把其他主播的播报失误传给主管，但从来没有像TVBS台这次这么夸张，让她惊呼：“也算是前所未闻！”

针对这次传闻中的四位女主播，该资深主播表示知道她们的身份，四人都比自己入行迟三四年，据她所知，她们本来就互有恩怨，个性不好惹，但她直言：“幼稚到剪人家衣服，这八点档才会出现的情节，真的太闹了。”更认为这件事恐大伤TVBS新闻主播形象。

这位资深主播在受访时也揭露了主播之间的争抢，除了抢时段之外，更多的是抢化妆师和发型师，“因为镜头上美不美很重要，大家就会抢那一两个厉害的，虽然公司有规定不能固定谁化谁，但有些权力大的资深主播就会故意用一些手段和方法，把厉害的妆发师让自己专用。”

美女主播遭偷拍被说丑

TVBS主播内斗事件延烧，不少新闻主播纷纷跳出揭露自己曾经遭受霸凌，前寰宇新闻台主播朱琦郁透露，以前有个坐在她旁边的主播，趁着自己素颜乱发的时候偷拍，再把丑照传给她朋友群组说：“你看她本人没化妆、很丑，很像欧巴桑” ，行径相当让人惊讶。

TVBS发声明：事实相去甚远

针对新闻主播内斗事件，TVBS昨晚（26日）发出声明表示，公司内部已调查处理新闻主播霸凌事件，外界所谓宫斗、符咒摆阵等诸多揣测与事实相去甚远，且各种不实言论对当事人造成伤害、对TVBS主播群与新闻团队也不公平。TVBS相信同仁们在团队合作上，一致的态度是“行公义、好怜悯、存谦卑的心”彼此学习，立志成为台湾更好的新闻媒体，呼吁各界关注TVBS新闻内容，勿再以讹传讹，助长八卦歪风。

另一方面， TVBS前日爆出四位主播搞内讧，没想到新闻曝光当晚，收视率不减反升，创下新高！