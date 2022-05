娱乐吃瓜：Johnny Depp与前妻互告毁谤 世纪官司13意外亮点

58岁好莱坞巨星Johnny Depp,对36岁前妻Amber Heard提告诽谤,求偿7000万新元;Amber也提出反诉,并求偿1亿4000新元。

案件由美国维吉尼亚州法院审理,双方刀来剑往,矛攻盾防,透过法院直播,让这一场官司变成万人争看的法庭真人秀。各种不堪细节曝露人前,令人瞠目结舌。比如,两位明星互指对方有暴力倾向和人格障碍,还有Depp床上出现“来历不明”的排泄物,甚至Depp被指在豪宅里撒尿等等。这些指控不仅情节狗血,似乎还将文明下限拉到莽夫悍妇级别,吸引网民疯狂议论。

此外,案件或请到多名业界名人作证,或造成大咖躺枪,也都增添案件的谈资。

近日,台湾风行“#关于我可能让你很意外的point(要点)”的社媒标注,按此逻辑,这场世纪官司也可能整理出“#关于官司可能让你很意外的point”,在案件进入法院审讯尾声之际,回顾过去1个半月的审讯中,最让人意外的13个亮点。

因戏邂逅 孽缘开始

Johnny Depp(左)与Amber Heard在电影《兰姆酒记》中首次结缘。(互联网)

在搜寻亮点之前,先了解这对怨偶的“缘起”。

Depp与Amber于2009年因合拍电影《兰姆酒记》(The Rum Diary)相识。两人称是在Depp与爱情长跑14年的法国女星Vanessa Paradis分手后,于2012年开始交往。两人2015年结婚,但Amber在婚后15个月于2016年5月诉请离婚, 还到法院申请对他的家暴禁制令,还并让美媒刊登她右眼红肿瘀青的照片。二人2016年8月和解,Amber拿到960万新元和解金,并承诺捐做慈善。2017年离婚正式生效。

Depp曾在2018年提告英国《太阳报》所属的新闻集团报业诽谤,因《太阳报》称他为“家暴男”。同年底,Amber投函美国《华盛顿邮报》,透露自己很年轻时就是性别暴力下的受害者,感受到“我们的文化对于勇敢发声的女性展现的敌意”。,虽没指名道姓,但外界都解读她说的施暴者是Depp。对于Amber指称在2013年到2016年间,曾遭家暴14次,Depp完全否认。

2020年,英国法院判Depp在控告《太阳报》诽谤案中败诉。同时,Depp也宣布应片商要求,辞去电影《怪兽与邓不利多的秘密》(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)的角色,粉丝认为他是因为被前妻诽谤惹负评受连累。但Depp本来与迪士尼的《加勒比海盗》(Pirates of The Carribean)系列第5集3500万新元的合约,也不幸遭到中止。

Johnny Depp(左)与Amber Heard2020年在伦敦的官司中离开法院时摄。当年Depp提告《太阳报》败诉。(路透社)

了解了这对佳偶变怨偶,结缘变结怨的过程后,不妨来看看,这场世纪官司令你大跌眼镜的13个要点。

1)从谁替谁脱鞋子开始起纷争

两人的官司枝节繁复、内情丰富,可能旁观者看到审讯尾声,快忘了纷争的源头。根据Depp,夫妻俩当时培养出一个默契,他收工回家,她会帮他脱鞋,后来变成例行公事。直到有一晚他回到家,她正在讲电话,他就自行脱掉鞋子,谁知她满脸怒气地说:“不不不,那是我的工作。你不能做,要由我来。”他说:“那天之后,她几乎完全变了一个人。”

2)在家“练习”打斗

Johnny Depp(左)与Amber Heard分别以《加勒比海盗》与《水行侠》为观众熟知。(互联网)

Depp以《加勒比海盗》的海盗主角走红全球;Amber演过DC超级英雄电影《水行侠》(Aquaman)和《正义联盟》(Justice League),两人在片中都少不了打斗场面。但没人能想象他们在家里都经常在对方身上“练习”。根据两人的证词,他们都曾打伤对方,所用“武器”包括花盆、酒瓶、平底锅,手法则有打巴掌、锁喉、抓头发。目击证人说,看过他们家里“一地碎玻璃”。

不过两人都曾经“失手”。比如Depp说他曾被Amber砸过来的爆裂酒瓶削掉中指指尖,后来还要保镖帮忙找指头。

3)床上大便和门厅放尿

很难想象光鲜体面的大明星背后,会闹到这样的文明下限。Depp说Amber某年生日当天,他比原定晚餐晚了2小时回家,她进房打骂他,他马上逃出去住。几天后他看到保镖传来的照片,才知道Amber在他床上留下排泄物。Amber坚称是他养的狗在他床上大便,不是她。不过有网民对比后问:那么大一坨,来自那么一小只?

另一次是Depp被指试图在豪宅门厅尿尿,他的前保镖出庭作证,被问Depp有没有露生殖器时,回答:“如果我看过,我想我一定会记得的。”引得法庭全场笑翻。Depp自己更是笑出魔音,无法抑制。有媒体用“Depp生殖器被公审”来报道这段审讯。

4)酒药成瘾的“尸照”

Amber指Depp有酒精与药物成瘾问题,公布多张他酒醉或吸毒后不省人事的照片——媒体以“尸照”形容,还有他乱砸屋内物品的失控视频。对比Depp曾经风靡万千粉丝的型男形象,只能说,即使Depp未来在好莱坞混不下去,也还是很适合演活尸或死尸两种角色的。后来男方也在庭上试图说明,这些照片和视频很可能是Amber精心设计而拍下的“证据”。

5)被虐的黑暗孩提岁月

Depp在证人台揭露自己从11岁起嗑药、受尽有家暴倾向的母亲身心虐待、目睹父亲头也不回离开等悲惨往事。他说自11岁就开始吃母亲的镇定剂,以便逃避混乱的生活,15岁时“已嗑过所有我知道的药。”除了身体遭虐,如被电话、高跟鞋跟、烟灰缸痛打,母亲在他心中留下的心灵创伤更加严重,她会对所有子女取带有贬抑意味的绰号,找到机会就嘲讽、羞辱他们。他的父亲从来不会在母亲失控时动怒、反击,却在他15岁时离家,再也没回来。

Amber指Depp曾传信息给友人,说希望看到“她腐烂的尸体被肢解放在后车厢”,他作证时道歉说:“我对于那样的用语感到羞愧,我当时正在气头上,灼热的痛楚让我的心灵进入黑暗的地方。”因为这场官司,大家才知道Depp经历过的黑暗童年和少年。

6)专家:都有人格障碍

双方都有医学专家证人。临床心理学家Dr. Shannon Curry评估Amber后,认为她持续展现出边缘型(Borderline)与做作型(Histrionic)两种人格障碍的特质——会表现出情绪不稳定与寻求关注的行为。精神科医生Dr. David Spiegel则指Depp有自恋型人格障碍,会夸大自身的重要性,强烈需要过度的关注和赞赏,且对他人缺乏同情心,但在极端自信的面具背后,隐藏着脆弱的自尊,无法承受最轻微的批评。双方都要证明,对方有病。

7)前妻“变”前夫的替身

一般人出庭见法官,总会打扮得体面,希望留下好印象。但Amber接连模仿Depp的穿着现身,让人出乎意料。他穿灰色西装出庭,隔天她也穿灰色西装;他穿Gucci出庭,她隔天也这么做;连他领带上有蜜蜂别针,她也完全拷贝;他将头发梳成马尾,她隔天也以马尾发型出现。网民疯狂讨论:“她在打心理战吗,这难道不像一种心理虐待吗?”这到底对官司有何影响,没有人谈出结果,倒让网民觉得:“心里毛毛的”。可惜没人知道法官怎么想的。

8)“老顽童”梗图全球疯传

由于诉讼冗长,加上法律攻防律师反复质问,当事人很容易露出无奈的表情。性格还有童真的Depp就不时流露出淘气的表情和回嘴律师的顽童姿态,被看直播的网民制作成各式梗图和恶搞视频,在网上引发话题。

比如律师拿出Depp的签名,问他“这是不是你的签名”,Depp一开始还很认真回答“是,是我签的”。后来被问到第三次,他就看似忍不住面露傻眼又想笑的表情回“这是我第三次说,是我的签名没错。”在被问到第四次时,他一脸正经反问对方:“你问的是我前三次和你说过的签名对吗?”

Depp的供词因为屡屡被对方律师呛“这是未经证实的消息”,到后来他一讲到关键地方,会表情难掩淘气地先停顿看着对方律师,似是等他打断喊“这是未经证实的”。他甚至还会在陈述后,自己补充:“我猜这也是‘未经证实的’”,让律师赶紧补上“对!没错!”引发哄堂大笑。

Depp年纪不小,仍好玩如此,会不会让更多人觉得他很应该多尝试喜剧呢?

8)名牌商品的不离不弃和公开打脸

这次官司,至少有两个商品名牌被提及,各有不同效应。Depp的61岁姐姐Christi Dembrowski作证,称有一次Amber听到法国精品品牌Chrisitan Dior想与丈夫合作,却糗他:“Dior这么有水准与风格,而你没有风格。”其实在Depp惹官司后,形象大跌,许多商家避之唯恐不及,但Dior自2015年用六位数新币请Depp当其胡后水代言人后,始终对他不离不弃。Depp在2020年的官司败诉后,广告仍持续在电视上播出,曾引爆观众不满抗议,不料粉丝照挺,使他代言的胡后水热卖。

另一方面,Amber为了强调Depp的家暴史,称婚姻期间自己都会随身带着Milani化妆品的修容组,用来遮盖身上的瘀青与伤痕。谁知Milani却录制视频回应,两人是2014年到2016年间婚姻失和,该款产品却是在两人分手后的2017年才生产,公开打脸Amber,但也赚到了热度。

10)Elon Musk代“前女友”捐钱

Amber Heard(左)曾自晒和Elon Musk的合照。(取自艺人IG)

非牟利组织美国公民自由联盟(American Civil Liberties Union)营运长与总顾问Terence Dougherty作证,他收到Amber180万新元善款,比她原来承诺捐出的少了300万新元,但让瓜民惊讶的是听到世界首富Elon Musk的名字,原来Amber的捐款中至少有70万新元是来自Musk。大家这才知道,原来Amber离婚后交往过的这位富大叔,为伊人自掏腰包。

11)与James Franco的电梯暧昧

庭上公开一段Amber提出离婚前一晚,被拍到与男星James Franco进入她的洛杉矶阁楼套房的电梯视频。两人将头互相轻靠对方,互动暧昧亲暱。Amber回答有关两人的关系时说“他是住在隔壁的朋友”。她说Depp指控她与Franco有染,曾在私人飞机上踢她,且很气她接下与Franco一起的工作。”Franco近来因桃色丑闻淡出银幕。

Amber曾说Depp指控她“睡了每一个共事过的男星”,被怀疑过的男星名单有Eddie Redmayne、Kevin Costner、Jim Sturgess等。他还给另两位“嫌疑人”Channing Tatum和Leonardo DiCaprio分别取外号“马铃薯头”和“南瓜头”。

12)三个前任女友都力挺

Kate Moss为Johnny Depp出庭作证。(路透社)

Depp前名模女友Kate Moss作证,澄清关于Depp曾把她推下楼梯的传言,透露是自己在暴雨中不慎滑倒摔下楼梯,Depp听到她痛苦尖叫,赶紧跑来抱她回房并找人为她治疗。

在之前的英国官司,他的前女友Vanessa Paradis和Winona Ryder也都曾发表声明,力挺他绝非暴力之人,强调交往时他从未对她们动粗。如果没有Amber这一段,称连获三个前女友公开力挺的Depp为“最佳前任”可不为过啊!

13)美女律师变女友?

Camille Vasquez在庭上拥抱Johnny Depp一幕,让网民乐见他们“在一起”。(路透社)

Depp的美女律师Camille Vasquez发问精准犀利,让Amber难以招架,甚至被网民封为“女雷神”。网民更从他们在法庭的亲密互动,猜测他们可能在打官司过程中日久生情而秘恋中。