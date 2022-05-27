娱乐吃瓜：Johnny Depp与前妻互告毁谤 世纪官司13意外亮点

58岁好莱坞巨星Johnny Depp，对36岁前妻Amber Heard提告诽谤，求偿7000万新元；Amber也提出反诉，并求偿1亿4000新元。

案件由美国维吉尼亚州法院审理，双方刀来剑往，矛攻盾防，透过法院直播，让这一场官司变成万人争看的法庭真人秀。各种不堪细节曝露人前，令人瞠目结舌。比如，两位明星互指对方有暴力倾向和人格障碍，还有Depp床上出现“来历不明”的排泄物，甚至Depp被指在豪宅里撒尿等等。这些指控不仅情节狗血，似乎还将文明下限拉到莽夫悍妇级别，吸引网民疯狂议论。

此外，案件或请到多名业界名人作证，或造成大咖躺枪，也都增添案件的谈资。

近日，台湾风行“#关于我可能让你很意外的point（要点）”的社媒标注，按此逻辑，这场世纪官司也可能整理出“#关于官司可能让你很意外的point”，在案件进入法院审讯尾声之际，回顾过去1个半月的审讯中，最让人意外的13个亮点。

因戏邂逅 孽缘开始

Johnny Depp（左）与Amber Heard在电影《兰姆酒记》中首次结缘。（互联网）

在搜寻亮点之前，先了解这对怨偶的“缘起”。

Depp与Amber于2009年因合拍电影《兰姆酒记》（The Rum Diary）相识。两人称是在Depp与爱情长跑14年的法国女星Vanessa Paradis分手后，于2012年开始交往。两人2015年结婚，但Amber在婚后15个月于2016年5月诉请离婚， 还到法院申请对他的家暴禁制令，还并让美媒刊登她右眼红肿瘀青的照片。二人2016年8月和解，Amber拿到960万新元和解金，并承诺捐做慈善。2017年离婚正式生效。

Depp曾在2018年提告英国《太阳报》所属的新闻集团报业诽谤，因《太阳报》称他为“家暴男”。同年底，Amber投函美国《华盛顿邮报》，透露自己很年轻时就是性别暴力下的受害者，感受到“我们的文化对于勇敢发声的女性展现的敌意”。，虽没指名道姓，但外界都解读她说的施暴者是Depp。对于Amber指称在2013年到2016年间，曾遭家暴14次，Depp完全否认。

2020年，英国法院判Depp在控告《太阳报》诽谤案中败诉。同时，Depp也宣布应片商要求，辞去电影《怪兽与邓不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）的角色，粉丝认为他是因为被前妻诽谤惹负评受连累。但Depp本来与迪士尼的《加勒比海盗》（Pirates of The Carribean）系列第5集3500万新元的合约，也不幸遭到中止。

Johnny Depp（左）与Amber Heard2020年在伦敦的官司中离开法院时摄。当年Depp提告《太阳报》败诉。（路透社）

了解了这对佳偶变怨偶，结缘变结怨的过程后，不妨来看看，这场世纪官司令你大跌眼镜的13个要点。

1）从谁替谁脱鞋子开始起纷争

两人的官司枝节繁复、内情丰富，可能旁观者看到审讯尾声，快忘了纷争的源头。根据Depp，夫妻俩当时培养出一个默契，他收工回家，她会帮他脱鞋，后来变成例行公事。直到有一晚他回到家，她正在讲电话，他就自行脱掉鞋子，谁知她满脸怒气地说：“不不不，那是我的工作。你不能做，要由我来。”他说：“那天之后，她几乎完全变了一个人。”

2）在家“练习”打斗

Johnny Depp（左）与Amber Heard分别以《加勒比海盗》与《水行侠》为观众熟知。（互联网）

Depp以《加勒比海盗》的海盗主角走红全球；Amber演过DC超级英雄电影《水行侠》（Aquaman）和《正义联盟》（Justice League），两人在片中都少不了打斗场面。但没人能想象他们在家里都经常在对方身上“练习”。根据两人的证词，他们都曾打伤对方，所用“武器”包括花盆、酒瓶、平底锅，手法则有打巴掌、锁喉、抓头发。目击证人说，看过他们家里“一地碎玻璃”。

不过两人都曾经“失手”。比如Depp说他曾被Amber砸过来的爆裂酒瓶削掉中指指尖，后来还要保镖帮忙找指头。

3）床上大便和门厅放尿

很难想象光鲜体面的大明星背后，会闹到这样的文明下限。Depp说Amber某年生日当天，他比原定晚餐晚了2小时回家，她进房打骂他，他马上逃出去住。几天后他看到保镖传来的照片，才知道Amber在他床上留下排泄物。Amber坚称是他养的狗在他床上大便，不是她。不过有网民对比后问：那么大一坨，来自那么一小只？

另一次是Depp被指试图在豪宅门厅尿尿，他的前保镖出庭作证，被问Depp有没有露生殖器时，回答：“如果我看过，我想我一定会记得的。”引得法庭全场笑翻。Depp自己更是笑出魔音，无法抑制。有媒体用“Depp生殖器被公审”来报道这段审讯。

4）酒药成瘾的“尸照”

Amber指Depp有酒精与药物成瘾问题，公布多张他酒醉或吸毒后不省人事的照片——媒体以“尸照”形容，还有他乱砸屋内物品的失控视频。对比Depp曾经风靡万千粉丝的型男形象，只能说，即使Depp未来在好莱坞混不下去，也还是很适合演活尸或死尸两种角色的。后来男方也在庭上试图说明，这些照片和视频很可能是Amber精心设计而拍下的“证据”。

5）被虐的黑暗孩提岁月

Depp在证人台揭露自己从11岁起嗑药、受尽有家暴倾向的母亲身心虐待、目睹父亲头也不回离开等悲惨往事。他说自11岁就开始吃母亲的镇定剂，以便逃避混乱的生活，15岁时“已嗑过所有我知道的药。”除了身体遭虐，如被电话、高跟鞋跟、烟灰缸痛打，母亲在他心中留下的心灵创伤更加严重，她会对所有子女取带有贬抑意味的绰号，找到机会就嘲讽、羞辱他们。他的父亲从来不会在母亲失控时动怒、反击，却在他15岁时离家，再也没回来。

Amber指Depp曾传信息给友人，说希望看到“她腐烂的尸体被肢解放在后车厢”，他作证时道歉说：“我对于那样的用语感到羞愧，我当时正在气头上，灼热的痛楚让我的心灵进入黑暗的地方。”因为这场官司，大家才知道Depp经历过的黑暗童年和少年。

6）专家：都有人格障碍

双方都有医学专家证人。临床心理学家Dr. Shannon Curry评估Amber后，认为她持续展现出边缘型（Borderline）与做作型（Histrionic）两种人格障碍的特质——会表现出情绪不稳定与寻求关注的行为。精神科医生Dr. David Spiegel则指Depp有自恋型人格障碍，会夸大自身的重要性，强烈需要过度的关注和赞赏，且对他人缺乏同情心，但在极端自信的面具背后，隐藏着脆弱的自尊，无法承受最轻微的批评。双方都要证明，对方有病。

7）前妻“变”前夫的替身

一般人出庭见法官，总会打扮得体面，希望留下好印象。但Amber接连模仿Depp的穿着现身，让人出乎意料。他穿灰色西装出庭，隔天她也穿灰色西装；他穿Gucci出庭，她隔天也这么做；连他领带上有蜜蜂别针，她也完全拷贝；他将头发梳成马尾，她隔天也以马尾发型出现。网民疯狂讨论：“她在打心理战吗，这难道不像一种心理虐待吗？”这到底对官司有何影响，没有人谈出结果，倒让网民觉得：“心里毛毛的”。可惜没人知道法官怎么想的。

8）“老顽童”梗图全球疯传

由于诉讼冗长，加上法律攻防律师反复质问，当事人很容易露出无奈的表情。性格还有童真的Depp就不时流露出淘气的表情和回嘴律师的顽童姿态，被看直播的网民制作成各式梗图和恶搞视频，在网上引发话题。

比如律师拿出Depp的签名，问他“这是不是你的签名”，Depp一开始还很认真回答“是，是我签的”。后来被问到第三次，他就看似忍不住面露傻眼又想笑的表情回“这是我第三次说，是我的签名没错。”在被问到第四次时，他一脸正经反问对方：“你问的是我前三次和你说过的签名对吗？”

Depp的供词因为屡屡被对方律师呛“这是未经证实的消息”，到后来他一讲到关键地方，会表情难掩淘气地先停顿看着对方律师，似是等他打断喊“这是未经证实的”。他甚至还会在陈述后，自己补充：“我猜这也是‘未经证实的’”，让律师赶紧补上“对！没错！”引发哄堂大笑。

Depp年纪不小，仍好玩如此，会不会让更多人觉得他很应该多尝试喜剧呢？

8）名牌商品的不离不弃和公开打脸

这次官司，至少有两个商品名牌被提及，各有不同效应。Depp的61岁姐姐Christi Dembrowski作证，称有一次Amber听到法国精品品牌Chrisitan Dior想与丈夫合作，却糗他：“Dior这么有水准与风格，而你没有风格。”其实在Depp惹官司后，形象大跌，许多商家避之唯恐不及，但Dior自2015年用六位数新币请Depp当其胡后水代言人后，始终对他不离不弃。Depp在2020年的官司败诉后，广告仍持续在电视上播出，曾引爆观众不满抗议，不料粉丝照挺，使他代言的胡后水热卖。

另一方面，Amber为了强调Depp的家暴史，称婚姻期间自己都会随身带着Milani化妆品的修容组，用来遮盖身上的瘀青与伤痕。谁知Milani却录制视频回应，两人是2014年到2016年间婚姻失和，该款产品却是在两人分手后的2017年才生产，公开打脸Amber，但也赚到了热度。

10）Elon Musk代“前女友”捐钱

Amber Heard（左）曾自晒和Elon Musk的合照。（取自艺人IG）

非牟利组织美国公民自由联盟（American Civil Liberties Union）营运长与总顾问Terence Dougherty作证，他收到Amber180万新元善款，比她原来承诺捐出的少了300万新元，但让瓜民惊讶的是听到世界首富Elon Musk的名字，原来Amber的捐款中至少有70万新元是来自Musk。大家这才知道，原来Amber离婚后交往过的这位富大叔，为伊人自掏腰包。

11）与James Franco的电梯暧昧

庭上公开一段Amber提出离婚前一晚，被拍到与男星James Franco进入她的洛杉矶阁楼套房的电梯视频。两人将头互相轻靠对方，互动暧昧亲暱。Amber回答有关两人的关系时说“他是住在隔壁的朋友”。她说Depp指控她与Franco有染，曾在私人飞机上踢她，且很气她接下与Franco一起的工作。”Franco近来因桃色丑闻淡出银幕。

Amber曾说Depp指控她“睡了每一个共事过的男星”，被怀疑过的男星名单有Eddie Redmayne、Kevin Costner、Jim Sturgess等。他还给另两位“嫌疑人”Channing Tatum和Leonardo DiCaprio分别取外号“马铃薯头”和“南瓜头”。

12）三个前任女友都力挺

Kate Moss为Johnny Depp出庭作证。（路透社）

Depp前名模女友Kate Moss作证，澄清关于Depp曾把她推下楼梯的传言，透露是自己在暴雨中不慎滑倒摔下楼梯，Depp听到她痛苦尖叫，赶紧跑来抱她回房并找人为她治疗。

在之前的英国官司，他的前女友Vanessa Paradis和Winona Ryder也都曾发表声明，力挺他绝非暴力之人，强调交往时他从未对她们动粗。如果没有Amber这一段，称连获三个前女友公开力挺的Depp为“最佳前任”可不为过啊！

13）美女律师变女友？

Camille Vasquez在庭上拥抱Johnny Depp一幕，让网民乐见他们“在一起”。（路透社）

Depp的美女律师Camille Vasquez发问精准犀利，让Amber难以招架，甚至被网民封为“女雷神”。网民更从他们在法庭的亲密互动，猜测他们可能在打官司过程中日久生情而秘恋中。