孙燕姿、罗大佑线上同日同时开唱 2.8亿人次观看

“你在在看孙燕姿还是罗大佑？”昨晚（27日）歌迷面临艰难抉择，因为孙燕姿和罗大佑同时在晚上8点开线上演唱会，双方都祭出招牌金曲，两场观看人数合计2.8亿。

其中，有2.4亿看孙燕姿，有4000万看罗大佑。本地天后以大比数领先台湾华语乐坛教父。网友们戏称“罗大佑是70后的青春，孙燕姿是90后的青春”，有90后歌迷说：“我看孙燕姿，给爸妈放罗大佑”。

孙燕姿冷热门曲皆收 被指“准备仓促”

孙燕姿的《你好吗？——孙燕姿抖音线上唱聊会》开场，本地天后与千万网友先暖心聊聊近况，随后深情开唱。她在曲目上冷热门曲皆收，以《雨还是不停地停下》开场，用《风衣》收尾，中间应观众呼声演唱了金曲《遇见》。其他还有《风筝》《我也很想他》《相信》《任性》等。

她还安排了读信环节，最后一封信念出烤串、臭豆腐、大闸蟹等各地美食，表达她对各地歌迷的思念。

孙燕姿和乐队是在一间布满灯光、铺着地毯的“大排练房”里演出。她穿了一身白衣服，屏幕上看上去似乎比之前胖了一些，但亲和力依旧十足，直播就在非常真实自然的状态下进行。例如唱到《很好》时，孙燕姿在副歌部分一下子没找到气口进去，笑了场，乐队直接停了下来，重新再走一遍。

不过，有人觉得主持控场与歌手声线似乎都有些许瑕疵，被行业人士吐槽是否准备有些仓促，尤其结束时，《风衣》没唱完演唱会突然停止，有网友疑惑：“这就完了？”随后网友转战社交平台开怼制作单位，“策划是谁给我出来挨打，歌手就让她好好唱歌好吗？最后一首还没唱完突然关了是咋回事？”“最后一首歌不给听完，差劲。”

大概十多分钟后，信号切回。孙燕姿简短致歉，称刚刚演唱中信号断了，并且重新演唱了《风衣》，才正式正是结束直播。

罗大佑首次挑战线上 金曲尽出

罗大佑首场视频号线上演唱会，则包含三大内容板块，分别为“光阴的印记”“童乐箴言”“恋曲2022”。歌单几乎囊括了罗大佑的所有金曲，包括《童年》《梦》《爱的箴言》《恋曲1990》《光阴的故事》等。他在草地上“沐浴星光”开唱，营造出满满的“自然感”。

之后艾怡良到场助阵献唱《无言的歌》《爱的箴言》《是否》，罗大佑还与乐团“五条人”连线合唱《恋曲1980》，场面热闹。他在尾声献唱《光阴的故事》，随后到小木屋里和黄子佼对谈聊音乐，再带来安可曲《明天会更好》。

罗大佑在宣传片中说：“距离我上一次在内地的舞台上演出，已经过去两年。我也一直在思考，应该用什么样的方式再和大家一起见见面唱唱歌，于是就有了这次演唱会的企划。”

虽然即将年满68岁，但他不拒绝新鲜事物。除了这一次线上演唱会初体验，之前他还发行过数字藏品，三张数字黑胶全部售罄，销售额破35万新元。

对于今年非常流行的怀旧式演出，罗大佑说：“小时候我们渴望长大，而现在，我们也怀念过去。”

相比下，孙燕姿在2020年6月时，因疫情影响，曾把出道20周年巡演“就在日落以前巡回演唱会”在线上直播，在这方面多了经验。

上半年已有周杰伦张国荣崔健开唱

2020年被称作“线上演唱会元年”，因为疫情的原因，线上演唱会在这一年直接成为了一个独立存在的演出形态。经过了近两年的发展，线上演唱会愈发频繁，但似乎依旧还在寻找适宜的商业模式。

进入4月以来，每逢周五，便不时有线上演唱会的消息映入眼帘：从4月1日的张国荣演唱会重映开始，到4月15日的崔健线上演唱会，再到上周五的周杰伦演唱会重映。昨晚轮到罗大佑碰上孙燕姿。

抖音VS微信 谁是赢家？

据中媒，去年8月3日至9月9日，抖音连办7场夏日歌会，以线上演唱会的形式，带来鱼丁糸、刺猬乐队、夏日入侵企画等乐队专场，张惠妹、孙燕姿、陈粒、欧阳娜娜等歌手专场，并推出抖音音乐人专场。其中，孙燕姿、欧阳娜娜等场次的观看人数均破千万。据统计，7场歌会累计观看量超过4000万人次，最后收尾的孙燕姿场点赞更是超过6亿。

与此同时，微信视频号亦成为线上演唱会的载体，从去年的爱尔兰组合西城男孩（Westlife）到崔健、周杰伦、罗大佑，进行多次尝试。西城男孩在视频号开唱，观看人数突破2000万人次；今年4月15日，崔健用摇滚点燃微信号，累计观看量6370万人次；上周，周杰伦两场线上重映演唱会亦吸引过亿人次流量。

随着线上演唱会渐成趋势，抖音、视频号、网易云、腾讯音乐等都进行了相关布局。去年，抖音的夏日歌会采用付费观看的形式，观众进场需要支付的费用不到6新元，微信视频号则为品牌赞助形式。

但未来，如何在演唱会中将艺术性、观赏性和商业化更好地结合，仍是各大平台探索的方向，而各大平台的流量和内容之争或将持续很长一段时间。