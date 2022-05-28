朱芯仪战乳癌17小时手术结果出炉 丈夫曝孩子们这点变了

（台北讯）台湾女星朱芯仪3月生日前夕宣布罹患乳癌2到3期，且已扩散到淋巴，历经6次化疗后，昨天（27日）进医院进行乳房切除手术，丈夫卫斯理全程陪在身边。经历17个小时手术，卫斯理内心备受煎熬，他接受台媒访问时宣布好消息：“手术很顺利！全程守在外面因为也不太能离开，医院那边有规定如果临时有事一定要有家属在外，医院很仔细很专业，手术时间长没有关系，最重要是很仔细很顺利。”他也透露要等到医生进一步评估之后才知道下一步要怎么走。

5月6日是夫妻俩结婚11年钢婚纪念日，今年挑战很大，卫斯理说过去工作比较多，现在一切以老婆身体好起来为主：“就是分配好时间，家里还有3个小朋友要照顾，有保姆帮忙，但还是要两头跑，只希望芯仪身体越来越好。”

他还透露老婆生病这段时间，3个孩子都很担心妈妈，想妈妈的时候就看照片，也会录影给妈妈加油打气，替妈妈祷告，“我大儿子也大了会当小帮手，这段期间3个孩子都长大了，很懂事。”

朱芯仪罹癌后积极接受治疗，昨日赴医院手术前，也在社媒写下：“启动勇气跟勇气，上战场去，一切顺利！”还不忘标注老公卫斯理，卫斯理也转发此贴文，并向老婆喊话：“老婆加油！别怕我都会在！答应孩子们要把健康的妈妈带回家。”夫妻俩共患难、互相扶持相当动人。

朱芯仪日前也分享化疗后出现的副作用，包含味觉丧失等高达9种，尤其第6次化疗，不仅头晕目眩的感觉延续2个礼拜，手脚也有麻痹的症状，相当虚弱。