《乘风破浪》为赢游戏 阿娇自揭离婚伤疤

（综合讯）中国人气节目《乘风破浪》第三季开播以来话题热度居高不下，昨日（5月27日）播出第二集，香港女星“阿娇”钟欣潼为赢游戏，不惜自揭离婚伤疤，掀起网民热论。

在幕后花絮“突击训练室”中，阿娇在游戏环节“我有你没有”对上歌手于文文，说出一件自己做过但对方没做过的事便能取得胜利。阿娇为了赢得游戏，竟脱口而出：“我结过婚”，瞬间辗压没结过婚的对手，放大招让于文文直接认输。

阿娇与“医界王阳明”赖弘国曾有一段高调的感情，两人于2018年分别在洛杉矶和香港各办一场婚礼，没想到却在一年多后结束短暂婚姻，男方也在今年与现任妻子奉子成婚。阿娇在节目中为赢自揭疮疤，拿离婚经历说嘴，看傻众人。

吴谨言尝兔脑 王心凌吓傻眼

最新一集节目公开《乘风破浪》分组名单和选曲，那英、宁静两位师姐全新回归，分别与谭维维、刘恋、吴莫愁、阿雅、赵梦和于文文六位队长组成15人的两大同盟，并将在第一次公演舞台展开强强对决。

自认个性慢热的王心凌，对于首次组团感到非常高兴。因为成员们都非常体贴，她也很自然地把私底下的自己展现在镜头前，就算一边泡脚、一边聊天，彼此也不会尷尬。

王心凌的组合由吴莫愁领军，她们把团名取为“要整就整第一个”，第一场公演将选唱江淑娜的经典歌曲《谈笑一生》。

王心凌坦言自己是歌手，更希望在舞台上表现完美，因此比赛压力非常大。

在昨日播出的节目中，王心凌与同组成员吴谨言、黄小蕾、吴莫愁被分在同个宿舍，她们在吃晚餐的时候，竟盛情邀请王心凌尝试兔子肉，让她相当为难。

影片中，吴谨言率先询问王心凌是否吃过兔头，接著黄小蕾附和“我们俩给她们一人喂一个舌头吧”，还给大家介绍鼻梁骨里头的脆骨，并让心凌尝一尝，吓得她发出惨叫。

见到王心凌哀号不断，黄小蕾又请她吃一点兔脑子，称吃了马上就会聪明了。王心凌仍拒绝求饶，喊：“我真的不行啦，脑我不行。”最后是在旁边的吴谨言，帮忙吃掉了兔脑。

然而王心凌最后还是妥协了，神情惊恐地吃了一块兔子的脸颊，她事后受访时表示：“我生平第一次的一小块兔脸颊，还可以啦。”神情有些为难。

王心凌爆红 身价水涨船高

“甜心教主”王心凌因参与《乘风破浪》第三季人气再翻红，不仅吸引众多“王心凌男孩”在屏幕前跟着唱跳，也有粉丝们直接上门围堵。王心凌近日为准备公演多待在训练室或摄影棚，对于粉丝们在酒店等待跟拍，她感到受宠若惊，并双手合十表示感谢。

根据中国媒体《搜狐娱乐》调查，王心凌带来的热搜流量也使身价水涨船高，她的代言费从一个季度100万人民币（约20万新元）涨到300万（约61万新元），在小红书上的推广费则是一条30万（约6万新元）起跳。

此外，北京圈网互娱科技有限公司总经理高原表示，最近接到不少王心凌相关的商务工作单，品牌商涵盖许多种类，包括护肤品、科技公司、奶粉和3C行业等。除了代言，品牌对王心凌其他方面的业务需求也不少，包括短视频推广、自媒体合作、直播等。

高原分析，如果王心凌在《乘风破浪》中的发挥、经纪团队的规划，以及粉丝们的热情续航力等方面没太大问题的话，在节目播出期间，她的热度将持续居高。