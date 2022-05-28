《双生陌生人》遭腰斩 谭俊彦接档能否挽回收视？

“收视福将”陈展鹏让位给应届视帝谭俊彦，《十八年后的终极告白2.0》下周一开播，是否能挽回收视？

由马德钟、汤洛雯等主演的《双生陌生人》出街后反应不佳，收视更是不断下滑，香港无线电视（TVB）当机立断将《双生》提前结束，并安排应届视帝谭俊彦、龚嘉欣、陈山聪等主演的《十八年后的终极告白2.0》接档，希望在收视方面能扳回一城。

不过，之前，TVB原定由“收视福将”陈展鹏、陈炜和陈敏之主演的《黯夜守护者》接档，皆因他是近年来唯一的“收视保证”，曾多次“拯救”9点30分档期于危难之中，像年初播映的《铁拳英雄》，将9点30分档的平均收视16.8点拉高至平均21.8点，甚至一度达到最高27.1点。既然如此，安排他主演的《黯夜守护者》接替《双生》理应是顺理成章，毕竟陈展鹏能挽狂澜于既倒，舍他其谁？

岂料，TVB在日前变阵，将《黯夜守护者》“踢走”，取而代之的是应届视帝谭俊彦的《十八年后的终极告白2.0》。据香港媒体报道，TVB临时变阵主要是部分高层对陈展鹏的《黯夜》有疑虑，再加上前年播出的《十八年后的终极告白》在网上评价颇高，也创造出26.5点的不错收视（七天跨平台），因此TVB似乎想凭借《十八年》仍有的余温挽回收视。

但是，近年来TVB拍摄续集的剧集好像在收视上不曾创下任何佳绩，像前阵子的《金宵大厦2》就是前车之鉴。

谭俊彦演技仍受“质疑”

《十八年后的终极告白2.0》在演员阵容方面也无吸引力，虽说谭俊彦今年夺得视帝，但他的演技依然受网民“质疑”，也不是个高人气能扛收视的艺人，因此是否能为TVB抢滩，争取回好的收视，令人关注。

《十八年后的终极告白2.0》周一至五晚上9时30分于翡翠台（星和Ch838／新电信Ch511）播出；也可通过TVB Anywhere+应用观看。