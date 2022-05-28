泰女星被爆死前遭逼拍裸照 “柯南大叔”介入调查曝更多内情

外号Tangmo的37岁泰国女星Nida Patcharaveerapong，2月跟友人们搭游艇出游意外坠河，被寻获时已成冰冷遗体，由于疑点重重引发高度关注，日前其个人面簿竟更新贴文，表示是被朋友陷害而死，让人毛骨悚然。没想到她的母亲密友日前踢爆Tangmo手机有死前被逼拍的裸照，更指出经纪人是设下此局的共犯之一。

Tangmo坠河溺毙身亡后，母亲原先对外坚称女儿的死“绝对不可能是意外”，但事隔几天竟表示愿意原谅无照开船的富豪，据悉是富豪开出120万新元高额赔偿金，以不再追究责任为交换条件，让其母接受此价码，放弃追求真相。不料后来出现大逆转，母亲先撤换律师，更改口声称女儿遭谋杀，接着将女儿的手机寄给其男性密友Bang Jack，破解手机后，发现里面有上千张照片被删除，其中包括她死前被强逼拍的裸照。

Bang Jack随后坦承Tangmo社媒的新贴文，全都是出自他手，强调是为了还原真相。他日前受访时更爆料Tangmo曾和经纪人多次发生争执，原本有意结束合作关系，没想到经纪人竟主动道歉，并邀请她参加游艇趴，主要是要把她带到酒店“卖给”某大人物。Tangmo惊觉遭设局后，似乎意识到会遇害，过程中不断拍照和录音存证，接着更透露Tangmo当晚8点多就被载去饭店，但却于晚上10点多发文晒出她和经纪人的合照，被质疑是刻意混淆视听。

Bang Jack扬言要公开Tangmo的手机照片，让真相曝光揪出凶手，不过他曾因诈欺前科逃到美国的背景遭起底，让外界质疑可信度。至于Tangmo母亲态度突然180度大转变，据悉是得知律师明知女儿死因不单纯，却坚持要以轻生结案，才决定对外求援。

“柯南大叔”想替Tangmo伸冤。（互联网）

另一方面，有报道指泰国一名号称“天才大叔”的男子决定介入调查案件，为Tangmo找出死亡真相。他多次直播称自己已经掌握到事件中的关键证据，透露Tangmo事件并不是一般的堕河意外，包括其身体的伤痕并不是游艇的螺旋桨造成，而是由K2折叠刀造成，随后她更的腿被人抓住直到她血液流干，才从船头抛下。

近日天才大叔大爆当时曾经与Tangmo乘游艇游玩的友人成为污点证人，因此已经掌握事件的来龙去脉，但是他透露因为警方贪污的情况出现，以及泰国司法部特别调查部门不考虑把这次的事件作为特别案件，因此天才大叔说自己不会再公开自己手上的证据，而是计划越级交给参议院处理。在这期间他称收到不少死亡恐吓，更表示假如自己在这段时间离世，一定与Tangmo案件有关。

据知这位55岁的天才大叔名为Atchariya Ruangrattanpong，Atchariya即天才的意思。被誉为“泰国柯南”的他，是犯罪受害者援助会主席，大学毕业后从事土木工程，此外也拥有法学学士学位。

他早年不慎被一个老板骗取近8万新元，更因为后者与警方关系良好反被起诉。天才大叔极力反抗渡过难关，但却留有案底，难以寻觅新工作。于是他在2009年创立犯罪受害者援助会主席，帮助有相同经历的人。这个协会现时约有100名会员，包括不同方面的专家及警察，或许因此可以从不同渠道获得有关这次案件的资料。