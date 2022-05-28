Johnny Depp官司投票前夕 律师网红曝陪审员背景和立场

（费尔法克斯讯）好莱坞巨星Johnny Depp与前妻Amber Heard离婚后互控诽谤的官司进入终局之战，但由于陪审团无共识，最后宣布将进入延长赛，结果将延至下周二才会出炉。一名有入场的网红透露陪审团的背景身分，并泄露其中部分成员对两造的真实反应。

有个人YouTube频道的Rob Moreton，透过申请得以进入法院旁观这场世纪官司，身为超过10年庭审律师的他说，虽然曝光陪审员的身分在美国属于违法行为，但陪审团的年龄分布却可以谈论。他透露部分陪审员有戴面具，其中5名陪审员年龄落在20至30岁之间，2名是40岁，最后2名则是50至60岁，且大半是亚裔人士，男性人数超过一半。

Moreton也解释了陪审团的审议过程，陪审团必须先选出一个主席，主席要率先投出一票，之后彼此就会进行讨论，也可以要求重复检查法庭上提出的各种证据，而法官的角色是从旁提醒，并有掌握时间的权力，会告知陪审团必须努力达到协议，才可以让案件得出结论，避免让这场审判无效收场。

对于Depp和Amber双方律师团的表现，Moreton大赞Depp的美女律师卡蜜儿表现相当精采，且完整地把Depp想说的话都化成刀和剑，朝对方射过去。他强调，律师在法庭上就是客户的精神延伸，而卡蜜儿的一举一动让人完全感受到她就是打从心底支持Depp。

至于是否能猜出陪审团的立场，Moreton坦言，他唯一觉得最能揣测出心意的是40多岁的9号陪审员，每当Amber律师发言时，他都不会正眼直视，从这点可以看出该陪审员是“Depp阵线”，另外2号陪审员则是在卡蜜儿出场时，就会表现出很有兴趣的模样。

此外，他也爆料旁听席其实一面倒都是支持Depp的人，Amber会掌握哪些是敌方的人，进而避开眼神，反而紧盯那些立场还模糊的陪审员，试图用眼神情感攻势去为自己拉票。