哦！文姬奶奶 Oh! My Gran

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上10.00

主演：罗文姬、李熙俊。讲述患有阿尔茨海默症的文姬奶奶，目睹了孙女的车祸现场，为了找出肇事逃逸者，文姬努力对抗病症回忆案发细节，和平时水火不容的儿子一同踏上了逗趣又温情的追凶之路。

云南少数民族（首播）

Hub都会台（星和Ch111/825）下午4.30

以探讨云南少数民族为主题，展现他们在高山峡谷间的生存智慧，在时代变迁中延续民族文化的能力。

如胶似漆（首播）

8频道 晚上10.30

在新加坡这个小岛上，每五段婚姻当中，就有一段是异族婚姻。不过之前发生的一些新闻，让人纳闷反异族通婚的种族主义，怎么还存在于今天的新加坡社会呢？几十年来强调的种族和谐，难道是掩饰性的宽容假象？节目试图从受访的几对异族夫妻身上寻找答案。

依兰传（首播）

U频道 晚上9.00

泰剧，讲述哥森犯下叛国罪，他计划让家人逃到国外却被阻止。哥森发脾气把萨拉的唯一朋友阿天赶走，萨拉去找阿天时，遇空袭重伤死亡，阿天内疚，答应如哥哥般照顾小楠。

我的大叔 My Mister

娱家戏剧（星和Ch855） 晚上11.00

李至安（李知恩饰）是家境困苦的20多岁女性，朴东勋（李善均饰）是在职场中处处受打压的40多岁男性。同样承担生活重压的两人相遇之后，从对方身上获得了治愈。