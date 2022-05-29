康城影展 宋康昊称帝 朴赞郁夺最佳导演

第75届康城影展今天（29日）落幕，韩国演员宋康昊（Song Kang-Ho）凭借电影“Broker”拿下康城影帝，而同样来自韩国的导演朴赞郁（Park Chan-wook）以《分手的决心》（Decision To Leave）抱走最佳导演。康城最高荣誉的金棕榈奖则由瑞典导演Ruben Östlund执导的“Triangle of Sadness”拿下。

今年55岁，在韩国有“国民影帝”之称的宋康昊是韩国首位获得康城影帝殊荣的韩国演员。他是继韩国女演员全度妍（Jeon Do-yeon）以《密阳》夺下康城影后之后，第2个在康城影展获奖的韩国演员。值得一提的是，“Broker”由日本名导是枝裕和（Hirokazu Koreeda）执导，上一位在康城获得影帝荣誉的亚洲演员柳乐优弥（Yuya Yagira），当年同样是以是枝裕和执导的影片《无人知晓》获奖。

第75届康城影帝宋康昊（左）、金棕榈奖得主“Triangle of Sadness”的导演Ruben Östlund（中）及本届康城影展评审团主席Vincent Lindon。（图/路透社）

角逐最佳女主角的有亚洲观众较为熟悉的汤唯及IU，但她们都不敌伊朗电影“Holy Spider”女主角Zar Amir-Ebrahimi，无缘封后。“Holy Spider”改编自伊朗真实社会事件，讲述性工作者成为连续杀人犯的目标。

以《分手的决心》获颁最佳导演的朴赞郁，这次是继他复仇三部曲第二部曲“Oldboy”2004年在康城赢得高荣誉评审团大奖后，暌违近20年再获肯定。朴赞郁致辞时说：“疫情期间国界关闭，大家很难像过去一样交流，甚至心生恐惧，电影院空荡荡，对电影人而言非常难过。但现在开始大家慢慢回到电影院了，没有什么比这个更令人喜悦。我们会克服病毒。电影人会继续努力，让更多观众回到电影院。”

韩国导演朴赞郁（右）与所执导电影《分手的决心》的男主角朴海日。（图/法新社）

埃及裔瑞典编剧Tarik Saleh以“Boy from Heaven”获最佳编剧；法国女导演Claire Denis的“Stars at Noon”及比利时导演Lukas Dhont的“Close”共享评审团大奖。而由中国导演陈剑莹执导、“华为二公主”姚安娜所主演的短片《海边升起一座悬崖》则获颁短片金棕榈奖。