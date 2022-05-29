等了两年终能开唱 A-Lin欲罢不能

等了两年终于能再开唱，A-Lin才唱了第一句就哽咽，之后更欲罢不能，唱到“没有歌唱了”还舍不得下台，加码30分钟演出，让歌迷嗨到不行！

因为冠病疫情，实体现场演唱会在本地停办了两年，台湾歌手A-Lin黄丽玲昨晚（5月28日）在新加坡室内体育馆举行“A-Link with Passengers”演唱会，这是室内体育馆两年多来的第一场大型现场演出，A-Lin与8000名观众一起嗨唱三小时，打响第一炮。

A-Lin以《拿走了什么》开场，相信是再次踏上舞台和再次听到现场观众热烈欢呼的激动心情，让她唱了第一句就哽咽。唱完后，她兴奋地尖叫，大呼：“我终于办演唱会了！这是真的！我不敢相信！”

距离上一次新加坡“A-Lin show演唱会2019”已经三年，她感性地说：“很久没有看到喜欢A-Lin的朋友们，我很想你们。”

8000人的演唱会场面好久不见。（UnUsUaL娱乐／@raverlutionist提供）

鞋跟卡在舞台缝隙

A-Lin接着带来《荒唐》《爱请问怎么走》《我不离开》，而唱完《我不离开》，她还真的无法离开，因为高跟鞋的细跟卡在舞台缝隙啦！她笑说：“连新加坡的舞台都这么爱我。”还好在工作人员的帮助下，问题很快解决。

她之后连唱四首舞曲，大叹“我好累”，索性脱掉高跟鞋，赤着脚唱跳《麦搁贡》。

演唱会的“卡拉OK”环节是歌迷最爱，不管是A-Lin经典的《幸福了然后呢》《最佳男主角》，还是新歌《聊聊天》《我怨》《挚友》，歌迷都能跟着哼唱，可说是做足功课。

演唱《我怨》时，A-Lin自曝在某处破音，并要求重唱那一段，唱完后自责地说：“还是破了。”但也幽默地给自己解围：“这才是Live嘛！人生怎么可能一路顺遂？”

歌迷最嗨的歌曲要属《失恋无罪》，A-Lin知道大家有多么想唱这首歌，但她也要大展歌喉啊，所以音乐一起，她立即跟歌迷说：“我先唱！我先唱！我叫你们唱你们才唱！”逗得歌迷哈哈笑。

“没歌唱了”还要唱

A-Lin唱足三小时，让歌迷大呼过瘾。（UnUsUaL娱乐／@raverlutionist提供）

安可环节也是全场合唱的热闹场面，A-Lin带来K歌《给我一个理由忘记》和《有一种悲伤》，接着背起吉他带来最后一首歌，是本地团体梦FM（前称梦飞船）的《不值得》，令歌迷十分惊喜。A-Lin说她很喜欢梦FM，也很喜欢这首歌，之前因为工作必须隔离，就在隔离时学习自弹自唱《不值得》。

演唱会这时候应该结束，乐队也下台了，但A-Lin依依不舍，独自留在舞台接受歌迷点歌，并清唱了《忘记拥抱》《以前以后》《寂寞不痛》《我很忙》。欲罢不能的她，把乐队再次请上台，一边说着“怎么办，没歌唱了”，一边跟乐队讨论还能唱什么。

A-Lin之后即兴带来《难得》《今晚你想念的人是我》《月牙湾》《罪恶感》《好朋友的祝福》，间中还坐在地上“赖着不走”，歌迷也以欢呼声回应。

歌迷和A-Lin一样，压抑了两年，终于能再感受现场演唱会的气氛，就要把热情彻底释放，所以虽然已经过了晚上11时，大部分观众仍没有离开，陪着A-Lin继续嗨。A-Lin加码演唱30分钟，演唱会终于在11时35分结束，她唱足三小时，可说是台上台下都超过瘾。

《联合早报》、zaobao.sg和UFM100.3是这场演唱会的指定宣传媒体。