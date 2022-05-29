原是为了当好丈夫，上月底陪太太到荷兰旅行十天看花展，最后成了李国煌的首场国际直播秀。

“导游朋友问我要不要做直播，我说不要啦，不要有压力。有，就做，没有，就旅行。我是想有一个体验，于是敢敢就去工厂直销名牌店讲要做直播，选几样，数量不要多。”国煌受访告诉《新明日报》。

记者连看几场，从Burberry、Longchamp卖到Gassan钻石，他幽默有趣，网友也反应热烈。

最后卖了很多，不是吗？“要求多嘛，不能让大家失望。Burberry是之前安排好的，做完直播后，问了在隔壁的Longchamp，他们说OK！第二天就这样卖了。护肤化妆品卖了两次，也是临时的。”

荷兰钻石名牌找上门

让他最兴奋的是，荷兰的百年钻石名牌主动找上门。

“第一天到的时候旅行团去看钻石，我老婆也想买就去咯！负责人看到我做直播，他们没有做过，打给导游问我有没有兴趣，我想没有卖过珠宝钻石，就试试。我知道卖出最贵的钻石是三万多……但老实讲，盈利不多。我只是要做一个‘哇，Mark Lee卖钻石’就这样而已。”

那场直播，所售卖的产品当中最高价竟是达50多万的七克拉钻石！

但原来并非价格高，他就赚得多。“不是钱的问题，荷兰第一品牌的钻石工场来叫我做直播，我已经很荣幸。”盈利一般是多少的？“3%至5%，据我所知这次卖得不错。”

他卖钻石，连在马来西亚、台湾和香港的网友也可以下单，所以李国煌的直播事业正式迈向国际化咯。“我相信接下来会有更多，我们现在知道怎么把货物运去各个国家与地区，这也是这次学到的，我很开心！”

他说老天爷真是帮忙，竟有做空运的网友主动帮忙。“有个网友说可以用很好的价钱帮我们运，我们怀疑是不是诈骗，还打听了一下，后来委托她帮我们运回来，真是便宜！”

直播前做足功课

别以为他仅是靠口才就能直播轻松过关。

“要做功课的！我卖包包，也会先去看是不是比网络便宜，不然就不卖……有些东西，几百块整千块，可能对有些人来讲没什么，但是对有些人，那是一笔大数目，我不会为了赚钱要网友买。没买不要紧，进来看直播，放松一下，让我娱乐你们。如果要买，就小心买。我很怕买了之后不满意，害到人家花了钱买到不好的东西。”

笑问他和太太是否也满载而归，他说回新的前一天，两夫妻还在忙处理货品。“我买不多，有买个包包、一双鞋、三件衣服一条裤，就这样而已。我太太只买了钻石耳环。”

各国陆续解封，他也和很多新加坡人一样开启了旅行计划。

“我6月会带小朋友上游轮，12月，我女儿是说要去韩国，但我比较喜欢去日本。现在我女儿‘肖’K-pop，我完了！本来她的手机墙纸是我的脸，现在变成BTS，很伤心！”

不过这名老爸转念一想，又有新点子：“直播下一站可能是韩国，我觉得韩国会有很多好的东西。”

下半年的工作满档，他说，演戏仍然是他最爱。

“我会选择性做直播，这种东西很好赚，但我的强项还是在演艺事业。7、8、9月会拍电影，手头上也有综艺节目要还债。因为我今年3、4月休息，综艺都移到5、6、7，到11月，会有四档综艺。”

不争不强求 一切随缘

当年的“垃圾桶”成了“本土天王”，他宠辱不惊，皆因人生经历太多，一切随缘。

“我从十几岁就失去很多亲人，我表哥、堂哥还有哥哥，所以很多事情，我都看淡。无论是在娱乐圈或在外面做生意，我不会强求。是我的，就是我的。真的随缘。我从来都不争的，真的不需要争。”

“好像那时候，我想要孩子，但没有，去做身体检查，医生说我们都没有问题，我跟我老婆讲，不要有压力。缘分到，孩子就到。真的。人生也一样。”