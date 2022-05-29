不受演艺圈寒冬影响 常鲁峰今年上半年接拍四部新剧

尽管中国疫情严峻，上海甚至一度封城，业者形容演艺圈来到寒冬期，但常鲁峰片约一部接一部，像网络剧《夜燕白》、《妙偶天成》、古装剧《长月烬明》，还有正在拍的民初谍战剧《底线》，不见萧瑟寒冬，反见温暖春天。

当年的《才华》冠军新秀，久违了的常鲁峰接受《新明日报》访问，依旧率直、敢言，他不讳言像横店这样的影视基地，往年一个月有40剧组拍摄，如今缩减至10个剧组，不过其工作未受影响，笑说“很感恩，可能是我的运气比较好！”

不过，碍于时间档期，他推掉的片约还比接的戏多，因为一年能接的也就那么几部。

鲁峰细数今年接戏的角色类别很不同，有武林盟主、镇国大将军、警察、中共地下党员，问他拍得辛苦吗？鲁峰回说：“入行20年了，做自己喜欢的事情怎么会辛苦？觉得辛苦就不要拍好了！”

拍谍战剧《底线》，他与演技派大腕靳东、刘敏涛合作，对手戏不少，问起合作，鲁峰直言：“我和他们都是山东人，和刘敏涛更同是山东烟台人，大家见面感觉特别亲切，跟靳东也很熟，四五年前就合作过，一起拍戏特别顺畅，感觉就是心照不宣。”

不参加综艺节目

拥有丰富演戏经验，考虑晋升当监制、导演吗？

鲁峰不解反问记者：“为什么你会觉得当监制或导演就是‘晋升’呢？”

他认为演员、监制或导演只是不同的身份岗位，而他只是更愿意为演员这专业努力钻研，“或许我没有那个能力吧”。

鲁峰也不为自己设定位，叹说“从一线到18线，演员定位经常在变，视乎作品成败”，谦言只要有作品令观众留下印象，剧组选角时能想到他，就已足够。

中国综艺节目似乎也不见鲁峰踪影，他直言不想过多暴露自己，“或许是我的能力不能同时当演员又当综艺咖吧”。

心疼新加坡剧攻不进中国大门

鲁峰感恩当年凭《东游记》里“韩湘子”一角打开中国大门，“如果不是这部剧，不会有（中国业者）认识我，我也不会有机会！”

对新加坡电视台，他仍有深厚感情。不过转念他说：“当年如果《东游记》的主角不是马景涛，这剧能进军中国吗？”

他语重心长说，当年李铭顺凭《神雕侠侣》爆红，他曾跟铭顺说应该趁大势进军中国市场，时至今日，国产剧要敲中国大门，恐怕很难。

“中国现在不缺人才，新加坡演员已错过最佳时机，虽说演技好的新加坡艺人也有，但一说起台词时，难有竞争力。”

鲁峰的太太也是演员，鲁峰笑说男人必须多让太太、多哄对方一点，“她对我也非常放心！”爱妻号溢于言表。

问起婚姻美满秘诀，无他，鲁峰表示：“就是努力争取时间多在一起，如果经常分开，肯定会出问题的！”