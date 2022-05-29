与张颖颖亲密照遭公开 汪小菲再被曝疑婚内出轨多人

汪小菲与女星张颖颖的绯闻再起，不仅被抓包一起去野餐，还被中国狗仔拍到女方连续4天进出他家，开他豪车等。对此，汪小菲的妈妈张兰在直播中怒斥造谣者，结果此举却引来台湾“狗仔一哥”的不满，在面簿上贴出照片爆料，更喊话张兰：“要正面照，我有！”

张兰在直播中被网友问及儿子汪小菲是否与张颖颖同居，她反驳谣言，称野餐照是修图照，两人并没有同居，都是作假。她还反问网友：“老婆给你戴绿帽子怎么办？”之后的直播中，张兰更是语出惊人想要撇清儿子与张颖颖有往来：“谁告诉你同居的？一个正常的人家里愿意招臭虫吗？家里睡吃饱撑着跟蜣螂同居啊？您别无事生非。”隔天，她再次提及：“有什么不敢公开的？臭虫上身我啪的给他弹了，真要是一个好女人有什么不敢公开的”，还说：“沾边都不能沾边，臭虫一个！”

张兰（左）开直播怒斥儿子汪小菲与张颖颖（右图右）的绯闻。（图/互联网）

时隔不到1天，汪小菲在直播中说：“我们不要对任何人进行人身攻击，我觉得特别不好，那个谁谁谁所说的东西，不代表我的想法，不代表我的立场，不代表我的语义。”他的这段发言随即被网友解读为反击母亲张兰之前的言论。而张颖颖则在社媒上写道：“心软不代表好欺负”，也被网友解读成是对“臭虫”所做出的回应。

汪小菲与张颖颖的发言都被网友解读成为反击张兰所做出的回应。（图/互联网）

有台湾“狗仔一哥”之称的资深娱乐记者葛斯齐昨天（28日）一早在面簿上发文晒出2张照片，照片中的男女在KTV里举止亲密。葛斯齐称照片里的正是汪小菲和张颖颖，更表示汪小菲是婚内出轨，且出轨对象并不仅有张颖颖一人。同时，他还隔空喊话张兰：“如果要正面照，我有，您直播时说一声，我24小时内为您奉上！我真的怕你心脏会受不了，如果你以为身边女人只有和你去爬山的张颖颖，那表示汪小菲没告诉你实话。”