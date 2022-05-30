木村拓哉新剧收视狂掉遭删减 工藤静香密谋老公脱离杰尼斯

（东京讯）日本杰尼斯天团“SMAP”于2016年底解散，团员几乎都离巢，仅剩木村拓哉续留在老东家。外界一度揣测他将循前辈东山纪之的模式，转约成为公司董事，但这些年此事并未实践。最近他的新戏因收视不佳，惨被斩集数，传出娇妻工藤静香因此对老公所属的公司杰尼斯感到不满，密谋帮木村拓哉脱离公司。

木村拓哉时隔2年回归小萤幕，演出新剧《迈向未来的10 Count》，不料过去曾是收视保证的他竟失灵。该剧自4月开播以来不但收视不如预期，第三和四集收视率跌至10%以下，第五和六集虽然回升了些，但却曾两度收视率跌到剩个位数，遭外界狂酸“日剧天王”跌落神坛，电视台最终决定缩减集数，该剧原定拍10集，如今确定被斩成9集。

据日媒《周刊实话》报道，工藤静香因此大怒，认为杰尼斯没有好好保护木村拓哉，让他承受这般耻辱，目前正设法让老公脱离公司，不过木村拓哉夫妻俩都尚未对此消息做出回应。

另一方面，“岚”成员二宫和也近期也推出新剧《捍卫家园》，该剧平均收视率达12.17%，在所有春季日剧中居冠，业内人士盛赞二宫和也的演技彻底赢过前辈木村拓哉。虽然“岚”长期休团，但二宫和也仍持续活跃，还与师弟合作YouTube节目，并担纲夯综艺班底，外传这动摇了杰尼斯公司内部认定的艺人地位，二宫和也取代木村拓哉成了日剧天王，公司接到几部日剧、电影邀约，都倾向把角色给二宫而不是木村。