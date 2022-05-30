林暐哲放弃“苏打绿”商标权 “有个声音告诉我该放下了”

（台北讯）“苏打绿”乐团主唱青峰2019年和前经纪人林暐哲决裂对簿公堂，林暐哲音乐社声称拥有苏打绿商标所有权，苏打绿被迫改名为鱼丁糸。主唱青峰等六团员提告请求商标团名，日前二审判青峰等6团员败诉，但官司今天有重大转折，林暐哲发声明宣告放弃苏打绿商标，“事情走到今天，有一个内在声音告诉我‘该放下了’。”

林暐哲表示2003年和苏打绿团员合作，在分开的时候闹出纠纷，从词曲版权到经纪合约商标都有认知落差，通过法律理清事实，也摧毁了信任，是他最难过的事。

林暐哲认为当初只想透过法律就合约本身进行讨论，“我始终对协商抱持着希望，但很可惜过去有几次和解的机会却都擦身而过。”他说苏打绿这个名字，当初是为了防盗版去注册，十几年来没有争议，两次判决中都得到法律的印证，判决里有清楚的说明。

在疫情最严重的时候，林暐哲自主管理关在家里静静的思考，想起过去的点点滴滴，他说：“我知道该做一个决定，放下过去，不管好的坏的都一样。所以我决定放弃商标的所有权。并祝福这个名字有更好的未来。”对此，《苹果新闻网》询问青峰与苏打绿（鱼丁糸）所属的环球音乐，暂时没有回应。

苏打绿委任律师徐则钰透露目前正在瞭解林暐哲所谓的“放弃”到底是什么意涵。徐则钰也指出，林暐哲应该办理“移转”，到经济部智慧财产局“过户”商标。受访律师黄中麟则指出，林暐哲也可能直接申请拋弃商标权，这时团员要赶快去登记注册。