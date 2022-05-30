目标为杨紫琼 郑颖要打出一片天

目标是杨紫琼，星二代渴望摆脱父母标签，打出自己的一片天！

本地资深艺人洪慧芳和郑各评的爱女郑颖近期顶着星二代的光环签约出道，这位新晋小花在接受《新明日报》的采访时透露，最近拍摄了一部跳脱现在生活模式，充满年代气息的新剧，故事背景设定在英殖民地的上世纪30年代，她饰演的角色和对手戏搭档都是全新尝试，演绎具有很大的挑战性，新合作团队令她每天都倍感压力却又获益良多。

虽然目前无法透露更多资讯，但郑颖表示，大家可以留意宣传预告，该剧可能即将上画。戏中角色感情丰富，遭遇辗转起伏，十分考验她如何将这些不同的情绪一一表达出来，希望观众们会喜欢，也期待有好的收视率。

对于自己未来在娱乐圈发展的期待，郑颖希望扬己所长，做出更多大胆尝试。她是跆拳道黑带的背景，希望像巨星杨紫琼一样，有机会出演动作片。

她认为擅长武打动作算是自己的一个优势，毕竟在本地来说动作片不是主流，人设是“打女”的女艺人也不多见，既然市场有空间，她就期望能够出奇制胜。

郑颖在2019年出演父亲监制的本地武术题材剧《致胜出击》已经初试啼声，算是“完成了自己一个小小的梦想”。

她表示，在未来，除了本地，她也会努力争取机会到海外更大的市场发展，参演更多不同类型的动作片，继续追求自己“打女”的梦想。

作为观众关注的星二代，随之而来的自然巨大的压力。郑颖表示自己有压力但习惯了抗压。

她认为，人能够做自己喜欢的东西就是非常幸运和开心，因此放平心态，把外界的期待当作鼓励、努力提高自身便好。

由于父母在本地知名度高，众目睽睽下无形的压力无处不在，一点小事也会被放大和关注，在享受声名红利的同时这也是必须承受的代价。

郑颖笑言，“这就是传说中‘痛并快乐着’的境界”；只有坚持付出努力，让观众和市场看到实力——并非是为了摆脱“洪慧芳与郑各评的女儿”的标签，而是希望有一天让大家看到她时，第一个想到的是“郑颖”，之后才是她的父母。

虽然做到这样很难，但是她会积极突破自己，尝试往更多的方向前进。