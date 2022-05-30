为《阿牛下南洋》当“咖哩菲” 王沙嫂凑人数演戏

46年前已登大银幕，王沙嫂曾为王沙叔卖座片《阿牛下南洋》当“咖哩菲”，她昨天（5月29日）受访笑说：人手不够，我就去凑热闹罗！

由罗马掌镜，超过90%本地姜参与的《阿牛下南洋》，荣登今年新加坡文化遗产节的重头项目，昨天中午登场奥登剧场，反应热烈，当年曾参与《下南洋》的资深艺人像陈澍城、张锦华、谢江皆应邀出席，术后坐轮椅的唐琥叔因盛情难却也赴会《下南洋》，见一见当年在银幕上、歌台上，至今仍健在或已故老友记。

王沙嫂、白言叔的孙女出席力挺，现场也见到媒体前辈王振春、管雪梅的身影，其他久违的艺人像朱江、梁田、周全喜、夏恺君、何洁等也出席活动，本地演唱会搞手蔡忆仁更是一家五口现身，听说蔡妈妈还是谐剧双宝粉丝。

与其说是电影放映，昨天更像是一场老友记的下午茶聚会，好久不见，别来无恙？彼此寒暄，全场温度满满。

但幕后功臣首推80后的新马娱乐文史研究者苏章恺，他就是那个幕后推手，将艺人前辈已封尘的记忆，一下掀开，光辉重现。

《下南洋》片中见到46年前的新加坡景物，尽管物换星移、人事全非，但影片一下就带人走入时光隧道，年轻时的澍城俊朗有型，锦华姐的脸圆润福气，唐琥叔充满喜感，谐剧双宝王沙野蜂的风采因影片修复重现，全片洋溢新加坡人守望相助精神，满满的正能量。

令人讶异的，是王沙嫂居然也为《下南洋》粉墨登场，她告诉《新明日报》：“我本来没有印象了，但我认出自己身上那一件衣服！”

王沙嫂雍容气质数十年不变，据新马娱乐文史研究者苏章恺说，当年跟随王沙到片场，曾被误会是“邵氏签约新人”呢！

王沙嫂忆述当年跟随夫婿到香港时，就住在邵氏影城，不只看王沙叔，也整天看到人家拍戏，“这对我来说也是工作，习惯了啦。”

参与《下南洋》，王沙嫂谦言，“我都不知道他们有拍（我的）特写（你当年蛮美的啊！）哪里哪里，我真没注意他们怎么拍，去凑热闹而已。”她对自己参演电影的印象已经模模糊糊。

王沙嫂说当年在邵氏影城的日子多姿多彩，但是往事只能回味，“我们已经过气了啦，但我们就是很怀旧，怀念以前的事，今天见到好久不见的老朋友，真的很开心。“

白言叔的孙女阎慧诗是首次看到祖父的电影，“如果没错的话，有一幕应该是在我家门口外面拍，我很开心的是，当拍到我爷爷（白言）的时候，大家都发出一些惊叹声，虽然爷爷已去世三年，大家都还很记得他。”

唐琥坐轮椅，与张锦华（后排）、 谢江及陈澍城（右）出席活动。（受访者提供）

澍城赞《下南洋》是爱国电影

澍城笑说：“原来我们46年前就有一部爱国电影，讲述新加坡的好人好事。”

在《下》中饰演一名警长的澍城自嘲当年演技生涩；首次看《下》电影的还有锦华姐，她忆述当年刚进入电视台拍戏，还在酒店工作，一天野蜂去吃午餐，问她要不要拍《下南洋》，她推说没经验，担心应付不来，后来才接戏，片中说的对白，是王沙叔一句一句教着说的。

82岁马国艺人谢江自吉隆坡单枪匹马来新，身体仍很硬朗，声如洪钟，人生短短几十年，谢江以“做梦都没有想到”形容能看到自己参演电影的心情，回想当年还跟唐琥一起在台湾西餐厅登台表演谐剧，数十年后再聚，老友之间五味杂陈，已有二三十年未来新，只要能走、能跑，谢江放话，一定再次为活动抽空来新！