与女子亲密照曝光 汪小菲认“酒后失态” 爆料大S服用禁药

（综合讯）大S和汪小菲去年11月宣布离婚，结束10年婚姻。事后汪小菲被媒体爆料婚内出轨26岁中国女星张颖颖，近日狗仔葛斯齐在节目上公开汪小菲未离婚前与女性友人亲密的合照，引起热议。对此，汪小菲今天（30日）在微博澄清，“期间因情绪问题的确出现过酒后失态，照片也为朋友所拍，在此向大家道歉”，不过他否认婚内出轨。

【更新】随后汪小菲忽然暴走，在微博称大S长期通过他人处方服用违禁药物，他每月为此支付百万台币（约4.7万新元），还说她几次精神出现状况都是他在旁抢救。

汪小菲写道：“我，本人汪小菲，不想再让任何人勒索了，我会在两岸同时采取法律手段维护合法权益。事件如下。2020年七月我自己隔离回大陆，二月回到中国台湾隔离就收到徐熙媛要离婚的要求，我极力挽回以为已经谈好了，所以再次回到北京进行隔离。5、6月时，因为疫苗和孩子安全的原因，我无法将孩子带回北京，本人情绪激动，发了怒怼台湾抗疫的微博，第二天就又收到对方离婚的通知。在此期间，本人被多次被通知回去办离婚，也多次挽留，这期间我尽力安排他们回大陆隔离，好好生活陪我创业，均被拒绝！我实在无法忍受于10月底再次回台湾谈离婚！结婚期间，徐熙媛长期通过他人处方服用违禁药物，每月还要我给药方100万台币，她几次精神出现状况都是本人在旁抢救，不多说了。”

对此，《苹果新闻网》求证大S经纪人，经纪人表示“熙媛从不做违法的事情，她也从来不强迫身边的任何人做任何事。熙媛从第三胎流产之后身体便无法应付太大量的工作，尤其家中两个孩子都还小，都是熙媛在照顾，所以她尽量把时间留给孩子；据我所知他们俩从结婚之后家中的开销都是两人平分，那100万是熙媛收入减少后，小菲自愿负担的家用费用，离婚后依旧维持原状，没有多一毛钱，这是我所知道的状况。”

汪小菲已火速删除发文，一向疼爱汪小菲的S妈则崩溃大哭澄清：“ 我们是正常的家庭，哪来的违禁品？熙媛自从生儿子之后，癫痫复发，她长期吃抗癫痫的药，也因为压力太大，她有吃医生开抗压力的松弛剂，这两种药都是医生开的药，不是违禁品。”汪小菲说月付100万台币给大S，S妈解释：“这钱是拿来付小孩的生活费、教育费 ，不是单独给熙媛的。”

S妈哭着恳求汪小菲：“我之前那么袒护他， 他这次讲得太过份了， 请他留一点口德，为了两个孩子，不要再伤害熙媛。” 大S是否会告汪小菲？S妈说：“我不知道，但熙媛知道小菲诽谤她，熙媛现在很难过、很伤心、很生气，我当然不希望走到打官司这个地步。”

针对与女性友人的亲密照片，汪小菲早前在微博写道：“s（大S）与我商谈离婚为去年2月份的事情，此后我多次往返两岸处理婚姻和生意问题。隔离五次。期间因情绪问题的确出现过酒后失态，照片也为朋友所拍，在此向大家道歉。至于台媒狗仔说的出轨多位女子更是子虚乌有的事情，我已经委托律师团队在台湾提起诉讼”。

他坦言与大S去年2月婚姻就已破裂，在处理离婚期间酒后失态，才会出现狗仔爆料的“亲密合照”，但并非出轨多名女子，并强硬表态将对造谣者提告。针对汪小菲回应，葛斯齐在面簿贴出汪微博截图，放话要和汪直球对决，“近期我将曝光手中证据，请你和律师好好详读”、“你给不了交代，我一定给大家清楚的交代，我希望到时候曝光对话讯息，你不要想不开。”