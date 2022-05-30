娱乐吃瓜：酒驾韩星退圈或留下 看观众买不买单？

韩国人的生活文化中，八字离不开“酒”。大大小小的聚餐在免不了要喝个两杯的情况下，酒驾相关的意外事故在当地更是屡见不鲜。

童星出生的22岁韩国女星金赛纶（Kim Sae-ron）本月中被爆出酒驾后肇事逃逸，震惊韩国演艺圈，也让过去曾涉及酒驾的艺人再次被推上风口浪尖。其中有些明星因酒驾而葬送演艺事业，却也有人因观众买单而获得翻身机会。

李政宰 ── 爆红后被挖出黑历史

李政宰与郑雨盛（左图左）因合作电影《没有太阳》成为好友，而李政宰在1999年被爆出酒驾时，车内也坐着好友郑雨盛。（图/互联网）

凭借《鱿鱼游戏》（Squid Game）拿奖拿到手软的李政宰（Lee Jung-jae），在全球爆红后收获了高人气的同时，随之而来的还有他过去的“黑历史”。

有网友翻出李政宰曾2次因酒驾而登上新闻版面。1999年，李政宰以电影《没有太阳》夺下韩国青龙奖影帝殊荣，成为韩国史上最年轻的影帝。就在同年9月，他被爆出在酒醉状态下开车追撞前车，酒精浓度高达0.222%。当时车内除了有经纪人，演员好友郑雨盛（Jung Woo-sung）也在场。意外发生后，李坦承自己有喝酒，但否认开车，主张车子是由经纪人所驾驶，事发现场更发生了与警方拉扯的状况。他之后以不起诉立案并被吊销驾照。

距离上次意外未满3年，李政宰于2002年8月再度传出酒驾新闻。他开车返家的路上遇到警方临检，酒精检测浓度为0.054%。他承认和朋友喝了3瓶啤酒。

或许因为当年社媒并不流行，李政宰的酒驾事件在当时并没有造成太大的批评声浪。2000年，他仍旧有3部电影上映；而传出第二次酒驾新闻的2002年，他也有1部电影在韩国上映。

殷志源 ── 靠综艺挽回观众的好感

殷志源是男团“水晶男孩”出生（左图右下），近几年因罗PD的综艺《新西游记》系列而收获不少人气。（图/互联网）

韩国一代偶像团体“水晶男孩”（Sechs Kies）队长殷志源（Eun Ji-won），同样也有过2次的酒驾历史。

殷志源曾在2001年因酒驾而被吊销驾照。2004年4月，他在与友人一起喝完酒后，在血液酒精浓度为0.072%的状态下开车回家。他因此再被吊销执照100天。

水晶男孩在2000年解散后，成员们单飞各自发展。其中殷志源分别在2001及2005年推出个人作品，酒驾似乎并未直接影响他的发片计划。他之后凭借《两天一夜》《新西游记》等综艺节目上亮眼的表现重新收获观众的好感。

宋康昊 ── 国民影帝也曾酒驾

宋康昊在韩国的票房号召力不容小觑，他与奉俊昊导演合作的《汉江怪物》《寄生上流》都有好成绩。（图/互联网）

在韩国有“国民影帝”之称的宋康昊（Song Kang-Ho）最近刚成为韩国第一个“康城影帝”。但较少人知的是，他过去也有过酒驾史。

2005年11月，宋康昊因酒驾被警察拦下，当时他的酒测值达0.095%，当场被吊销驾照100天。然而这段历史并没有影响到他的演艺事业，在那之后的2年，宋康昊平均每年都有2部电影作品。除了入围各大奖项，他2006年所主演的电影《汉江怪物》成为当时韩国电影历史上的票房冠军，该纪录一直维持到2009年才被电影《阿凡达》超越。

SJ强仁 ── 二度酒驾 频陷丑闻

强仁在第一次酒驾后便入伍（左）。（图/互联网、IG）

或许是因为2005年左右，网络和社媒开始迅速发展，让韩国观众通过另一种方式“参与”艺人的生活，网络上的声浪对艺人丑闻越来越有影响力。民众通过各平台的留言，不时有种在网络“公审”艺人的意味。

强仁（Kangin）曾经是韩团Super Junior成员之一。团体于2005年出道，随后以“Sorry Sorry”一曲人气急升，成为韩流天团之一。就在演艺事业巅峰之际，强仁却在2009年9月被传出酒驾。他当时开车撞上一辆停在路在路边的德士后逃逸，一直到隔天早上强仁才到警局自首。经酒精检测后，发现他的血液酒精浓度达0.081%，证实他酒驾，被判罚款800万韩元（约8800新元）。SM娱乐之后宣布他暂停演艺活动，并于隔年7月入伍，成为SJ首个入伍的成员。

2012年，强仁正式退伍并回归SJ再次启动演艺活动。没想到2016年5月，强仁又传来酒驾消息。这次，他开车时撞毁路灯，事发当时离开了现场。警方调查后公开强仁的罪行，同时揭发他当时的酒测值为0.05%。SM娱乐立即宣布强仁将暂停所有的演艺工作反省，同时他被罚款700万韩元（约7700新元）。

然而，强仁在“反省”期时仍然传出丑闻，成为他日后退出SJ的最后一根稻草。2017年11月，他被爆在酒吧内殴打女性友人。尽管女方不愿提出起诉，但消息传出后粉丝们纷纷表示失望，甚至要求强仁永久退团，若公司没回复，则将无限期抵制团体的活动。2019年7月，强仁宣布退出SJ。

2PM Nichkhun、Jun.K ── 有前车之鉴却还是出事

2PM先后传出酒驾消息，先是Nichkhun（右），后来则是Jun.K。（图/IG）

韩国二代人气男团“2PM”的泰籍成员Nichkhun，同样也在事业巅峰之际传出酒驾事故。2012年7月，喝了酒的他开车时与摩托车相撞，当时他的血液酒精浓度为0.056%，因超出标准而被吊销驾驶执照。尽管没有人员伤亡，但这次的事故却让他的好形象重创。不仅许多广告商纷纷喊撤，他之后演艺事业重心也转往韩国以外的地区发展。

2PM另一成员Jun.K则重蹈队友覆辙，在2018年2月传出酒驾，血液酒精浓度为0.074%，酒测值达被吊销驾照的程度。JYP娱乐立即向大众道歉，并宣布全面中断Jun K.的演艺活动。三个月后，Jun.K写信向粉丝道歉并入伍服役：“我的行为让大家失望了，在这里再次真心的道歉”。

JYP娱乐曾公开强调，2014年开始便为旗下艺人指定专门的代驾公司，并由公司全额支付代驾费用。言下之意此举是为了避免类似Nichkhun的酒驾事故再次发生。因此，当Jun.K传出酒驾新闻时，不少粉丝都对他并未将队友的前车之鉴放在心上一事感到失望不已。

After School Lizzy ── 言行不一招来反感

Lizzy在酒驾风波后开直播，哭着道歉（右）。（图/IG、互联网）

以女团After School出道的Lizzy，在去年5月开车时撞上前方行驶中的德士，对方受了轻伤。她当时的酒测值高达0.197%，最后被判缴交罚金1500万韩元（约1万6千新元）。

Lizzy随即透过公司承认酒驾一事，同时向大众道歉表示会深刻反省。网友却因她过去的发言而不买单。她之前曾公开表示自己如果遇见违法的是一定会报警处理，也认为“酒驾就是预备杀人犯”，更称代驾的价钱并不贵，还能确保自己和公路使用者的安全，提倡大家喝酒后一定要找代驾。然而她却以身试法，打脸自己之前的说辞。

去年9月，Lizzy在神隐反省数个月后首度露面开直播。“老实说，我的人生到此结束了，我的确让大家很失望。”直播中她为之前犯下的错道歉，说到激动还数次落泪。

Lizzy和金赛纶过去一起庆生的合照。（图/互联网）

前阵子金赛纶被爆出酒驾时，Lizzy的酒驾一事又被提出来讨论。有韩国网友发现，身为好友的两人不仅在同天生日（7月31日），甚至在同一天（5月18日）发生了酒驾事故。发生在这两人身上的时间巧合也引起了网友们的热议：“马上通知7月31日生日的朋友在5月18日千万要小心。”