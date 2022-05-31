娱乐吃瓜：洗米华的草根传奇戛然而止 正宫与小三停战了？

身家70亿新元的澳门太阳城集团创办人周焯华涉嫌在中国境内开赌场，去年11月被逮捕，日前他和另外20名被告遭澳门检察院起诉。他被控创立犯罪集团、非法赌博、洗黑钱等罪名，当中创立犯罪集团罪最高刑期12年。

拉客贷款 头脑灵光

47岁的周焯华经常出现在媒体娱乐版，真人上演家庭伦理狗血剧，因此为八卦读者熟知。这次被捕的消息，让不少港澳人都为之一惊。他是澳门太阳城集团当家人，投资过多部电影，旗下娱乐公司签约众多影视红星，但为他积累亿万家产的事业其实是赌场业务，因此才有“澳门小赌王”封号。

据报道，周焯华的祖先早年为了糊口，举家从广东省肇庆市搬到了澳门。1974年，何鸿燊联手霍英东、叶汉、叶德利，从首代赌王傅老榕手中抢得赌业经营牌照，同年5月，周焯华也在穷得揭不开锅的周家呱呱坠地。

澳门博彩业是当地经济支柱，养活大批的年轻人，周焯华也在其中。关于他的崛起，坊间有这样的传说：他最初是做“叠码仔”，即帮客人介绍贷款。他们把客人拉进赌场，客人赌钱，他们从中抽佣。客人借一万到手只有八千，因得扣掉两千手续费，客人心痛，舍不得多借。周焯华于是先给赌客一万，客户每下一次注，他就抽走10%利息。虽然赌客仍要付出不菲的利息，心情完全不一样。于是找他借钱的人越来越多，他生意越做越大。

在20世纪80年代，TVB电视台有部情境喜剧《城市故事》，男主角梁思浩因为一双眯眯眼，角色名被取成外号“洗米华”，洗米即谐音“细眯”。周焯华眼睛不大，又时常笑眯眯的，仿如剧中男主，大家于是开始喊他为“洗米华”。也有一说是米在广东话中是钱的意思，“洗米”之说暗喻了周焯华所在的行业，比如外界有人觉得他是借拍片洗钱。

梁思浩当年演出《城市故事》，获得“洗米华”外号。（互联网）

总之，“洗米华”的花名在澳门越来越响，慢慢地跟周焯华成了等号。

“澳门古天乐” 进军电影界

1995年，21岁的洗米华拜入黑帮头目尹国驹门下，赌场生意做到风生水起，规模扩大到14家。赌王何鸿燊四太梁安琪看中他的能力，联手合作，让他承包了何家大大小小多个赌厅。澳门的200多家博彩公司，洗米华占据了其中七成的叠码业务，商业版图大大扩张。

太阳城集团投资过多部卖座电影。（取自官网）

2007年，洗米华成立太阳城集团，开始涉足博彩、金融、拍卖、地产、酒店、度假村、餐饮、汽车、旅游、演唱会、奢侈品、贵宾服务等多个领域。他又投资《叶问4：完结篇》《红海行动》《湄公河行动》《春娇救志明》，还有《扫毒》《澳门风云》《追龙》《杀破狼》等系列卖座电影及一些得奖影片，也算是制片人。有传他被捕前资产达到20亿新元，完成了草根出头的拼搏故事。

目前，他的公司签有约40名艺人，包括吴奇隆、许志安，以及导演曾国祥、彭浩翔等。新加坡歌手潘嘉丽与何维健之前也曾有合约。

但洗米华最出名的，还是他的情史。他外形阳刚，又因肤色黝黑、身材自律，而自称“澳门古天乐”，据说获得后者的默认，且交情甚好。

周绰华（左）与周柏豪父子合照，为父身形丝毫不输儿子。（互联网）

相貌有型，加上家产丰厚，洗米华自是有女人缘。他很早就娶妻杨素梅，两人因性格不合离婚，留下一个儿子周柏豪（与艺人同名）。他2002年娶模特陈慧玲，那时他的事业还在打拼，陈慧玲不仅接纳他和前妻的孩子，视为己出，还陪他一起打下江山，直到他出人头地。

最强小三 ‘夺米大战’

尽管洗米华桃花不绝，陈慧玲仍扮演好贤慧正宫角色，懒理那些莺莺燕燕，直到“最强小三”刘碧丽（Mandy Lieu）出场。身为美国人和华人混血儿，18岁的刘碧丽从马来西亚到香港发展，拍过几部影剧，交往过陈柏霖。凭着傲人身材、不凡姿色，她很快就变成洗米华身边的女人。

两人从2014年开始交往。洗米华在自家的赌场里，堂而皇之地坐在刘碧丽的大腿上，男的旁若无人，女的甘之如饴，这张照片很快广泛引起议论。

事情往下发展，演变成大婆斗小三的狗血剧。刘碧丽屡屡拉着洗米华高调秀爱，外界称之为逼宫元配。不久，刘碧丽公布怀了洗米华的孩子，公然向也大着肚子的正妻陈慧玲叫板。

正室分享幸福的全家福照片，宣誓主权；小三展示怀孕时的姣好身材，反击劲敌。媒体忙着报道两个女人的隔空交战——战火甚至绵延到分娩日——刘碧丽选择520，隐喻“我爱你”；陈慧玲则选择洗米华的生日，即530。

周绰华与陈慧玲（左图左一）、刘碧丽（右图右一）都生了孩子，享尽齐人之福。（互联网）

洗米华没有抗拒齐人之福，前脚哄完大房，后脚就去和小三亲热，“幸福又充实”地忙得团团转。陈慧玲忍无可忍，决定结束13年的婚姻。就在大家以为刘碧丽就要登堂入室，大获全胜了，洗米华却又转身投回陈慧玲的怀抱。峰回路转，最后这对夫妻冤家竟然重修旧好，反倒是刘碧丽于2019年斩断和洗米华的五年恋，带着三个孩子住进了洗米华送她的5000万新元豪宅。

峰回路转 各走各路

洗米华被捕后，有传陈慧玲失去经济支柱，要“把在外面的钱收一收”，或是准备在英国起诉刘碧丽，瞄准后者领到的6000万新元分手费，只是至今不见下文。

有报道指她自立自强发展事业，担起了养家的重任。有媒体报道她涉及的生意遍布港澳，有托儿所、餐饮店、健身中心等，甚至进军电商界创办奢华品电商网站。据说她还在香港投资多个房产，成了“包租婆”。

陈慧玲（上图左四，下图左四）在外是女强人，在家是温柔体贴的儿媳与妈妈。（互联网）

在外是女强人，回到家的陈慧玲变成温柔体贴的儿媳、妈妈，照顾3个孩子（2个女儿、1个继子）以及年迈的家翁。

刘碧丽买下英国庄园，改当博主，介绍田园生活。（互联网）

周绰华出事后，刘碧丽随后就关闭了社媒账号，她曾五年抱四，全部都是女儿，生育方面远超正室。有传她变卖了香港的一套豪宅，在英国刘碧丽以6000万新元入手了一座超大庄园，面积近4000万平方英尺。她还成了一名庄园博主，经常更新自己打理庄园的日常，并且发展副业搞起民宿，为游客提供休闲娱乐场所，包括露天游泳池和网球场。

在她的“世外田园”中，她会展示亲自在田园中摘菜的模样，从植物到动物一一细说。外人见到一个女明星能够这样踏实打理一片庄园，也相当佩服。很多人认为刘碧丽可能暂时放下了之前与周绰华的种种恩怨情仇，开始专注自己的生活了。