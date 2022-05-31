汪小菲不认出轨 葛斯齐再爆：偷吃对象多达10人

（台北讯）资深狗仔葛斯齐近日曝光汪小菲婚内出轨的照片，汪小菲否认并扬言要向葛斯齐提告。葛斯齐今早（31）召开记者会对外说明，透露自己收到汪小菲偷吃对象的爆料就有10位，有照片的则有五位，包含张颖颖。

葛斯齐说，汪小菲出轨的对象有圈内人也有圈外人，除了中国人还有韩国人，且皆有“身体接触”，并透露汪小菲在去年9月说要为大S庆生，但其实他当时过着相当精彩的感情生活，张颖颖和汪小菲去KTV也在去年9月。对此，汪小菲未接未回记者求证简讯。

葛斯齐还透露，汪小菲透过中间人询问他是否需要公关费，帮汪做正面宣传，“昨晚有一位自称张兰方公关的人打给我，（我）两个月前有收到电话，汪小菲朋友打电话，要跟我乔事情，因为如果是不法事情，我就不想要，昨晚又有公关打来，先跟我道歉，我说跟我道歉做什么。”但汪小菲曾说过，任何人不能代表他发言，所以葛思齐也不确定该公关是否跟汪小菲有关。

汪小菲挨轰不争气 张兰护儿骂网友

汪小菲昨天（30日）在微博指控前妻大S长期通过他人处方服用违禁药物，他每个月要支付100万元台币（4.7万新元）给药方，让一向疼他的S妈崩溃，哭着替大S澄清，要汪“留点口德”。

汪小菲失控言论连中国网友都看不去，昨日张兰在抖音直播时，被大批网友留言洗版批汪小菲“不争气”、“分手见人品，麻六记要毁了”、“连2个小朋友也不顾及，这样做真的low（低级）到爆！”

护子心切的张兰大怒，在镜头前痛骂网友：“儿子争不争气，第一，关你个屁事，第二，他危害社会了吗？他触犯法律了吗？他不但没危害社会，他还给社会添砖加瓦，他正在创业，正带着2000名员工创业，在停止堂食（内用）的情况下，也没有停业，也没有停止一天的员工餐，也没有裁掉一个员工，你做到了吗？还好你没，你有幸你没有到加入到我们团队，你如果加入我们团队，你就是害虫，宝贝。你除了抱怨别人，你还会干什么？”。