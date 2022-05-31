澄清没受30日火患影响 林明伦谈游艇防火之道

吉宝湾一带昨天（5月30日）有游艇发生火患意外，本地姜林明伦表示自己的游艇在圣淘沙不受影响，他提出预防火患之道：避免电线短路、无人时绝不充电！

有消息指出，昨天上午11时30分，民防部队接获投报，指吉宝湾Keppel Bay Vista二号有一艘停泊在码头的船只发生火患，火势熊熊。

民防部队说，滨海湾消防局和亚历山大消防局的消防员合力灭火，所幸火势得以控制，避免蔓延到其他船只。

有传言指发生火患的游艇可能是本地姜林明伦的爱船，《新明日报》昨天联系上明伦，他澄清火患未殃及其他游艇，“我的游艇在圣淘沙，与吉宝湾距离很远。”

明伦不认识失火游艇的主人，但指出，游艇发生火患的原因有好几个，包括电线短路、充电不稳定等，这些因素都容易造成意外，酿成悲剧。

“像每个月维修船只，就必须盯紧，避免电线短路，比如说电线外皮破掉.....任何时候都要留意是否有燃油溢出，当船上空无一人时，一定要避免充电，即使是音响、喇叭，凡是电器在无人时充电，或隔夜充电都具有一定的危险性！”

明伦拥有游艇已近10年，问他是否仍一家大小“四海为家”，他笑说“已经过了那个阶段”，他早回到陆地，“脚踏实地”，将来退休时或许会与太太毓芸回到船上，当“海上儿女”，孩子们放假时上船看看他们即可，教育方式开明而潇洒。

70万现金买游艇“分期付款利息太高！”

明伦目前拥有的这艘豪华帆艇“Gracefully”（法国Lagoon 400 S2双体船）价值70万元，10年前购买下来，问明伦，他豪气放话，“我以现金还清。”

购买游艇不分期付款，明伦解释，因为“利息太高，不划算。”

学校假期甫始，疫情松绑之后，游艇生意恢复了多少？

“防疫放宽之后，生意也比之前（疫情期）好很多，因为不是所有人都往外国飞，还是有人出租游艇，业绩较疫情期多出30%吧！”

由于学校假期，明伦也设计了两日一夜或三天两夜游，用这艘客艇带游客环绕整个新加坡，“一家人都能住在船上，现在比较多人会订这种过夜的海上旅程。”