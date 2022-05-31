黄宏墨、邓淑娴、刘锦祥和96.3好FM DJ 6月5日书城唱新谣

本地音乐人黄宏墨、歌手邓淑娴和刘锦祥本星期天（6月5日）将联同电台96.3好FM DJ 菁云、德明、思远、洤斌和玮玮在书城呈献一场《好想跟你唱新谣》。

这场演出是今年回归实体现场的《新加坡书展》的其中一项活动。

96.3好FM 台长菁云接受《新明日报》访问时说，书展将在国家图书馆大厦和百胜楼（书城）举行，而书城是当年新谣的发迹地之一，好多新谣小组都曾在那里发表过歌曲；既然如此，何不就在书城举行一场唱新谣的活动，于是就请了黄宏墨、邓淑娴和刘锦祥，以及该台的DJ一起说说唱唱新谣。

即将在活动中演唱《万种风情》和众歌手合唱《野人的梦》的本地音乐人黄宏墨昨天接受《新明日报》访问时说，当年自己的第一张专辑《野人的梦》就在书城举行发布会，他记得当时出席者包括已故新谣歌手黄元成、DJ张美香等，当时和他同台的还有邓淑娴，“时间一晃就是32年了！”

黄宏墨说：“当年的书城是一个莘莘学子买书、买文具，与文艺沟通的世界，也是一个新谣传统的发布会场所；几乎所有的新谣专辑都经由这里发布才开始传入百姓人家，所激起的音乐热情，承载的风花雪月，可说整整迷醉了一代人。”

问黄宏墨在众多新谣歌曲当中，印象最深刻的是哪一首新谣？

他说是巫启贤的《邂逅》，此外，他也难忘当年邓淑娴演唱的《空山》，“也因为《空山》才让我想到邀请淑娴录唱我的《山情》和《夕阳湖色》。”

对于来临星期天的演出，黄宏墨说：“我们已做好准备，主办方在制作一个意义深远的书展节目，我们用我们的方式轻轻地纪念一段小满纷飞的青春。”

邓淑娴曾在书城唱《空山》

和黄宏墨一样，书城带给邓淑娴许多难忘的记忆，她受访时说，当年书城有不少的新谣活动，她几乎每个星期都会去看听新谣，例如青青草小组的发布会等，而让淑娴最难忘的是多年前在书城的新谣活动上，独自演出《空山》。

来临星期天，她说除了独唱《夕阳湖色》《恋之憩》之外，也会和黄宏墨、刘锦祥合唱《未圆成的梦》，记者问淑娴会趁此良机和女儿沈方馨同台演唱？

邓淑娴答道：“不会！或许将来在一些演出中，看看主办单位是否愿意我们同台？”

《好想跟你唱新谣！》是《新加坡书展2022》活动之一，将在星期日（6月5日）下午3时，在百胜楼中央广场举行，活动是由新加坡邻里企业中心、全国商联总会、百胜楼商联会、电台96.3好FM联办。

欲知更多《新加坡书展2022》详情，可浏览www.singaporebookfair.sg。