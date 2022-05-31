黄子佼首晒女儿萌照 大眼娃融化网友的心

（台北讯）孟耿如19日生下女儿黄玉米，除了分享为人母的喜悦外，也在Instagram限动分享女儿正面照。而从女儿出生到现在都没晒过娃的黄子佼，终于首次晒出照片，只见女儿水汪汪大眼加上可爱笑容的模样，迷倒许多网友。

黄子佼在女儿出生近半个月后，在面簿首度晒娃PO出正面照，只见他兴奋表示：“不忍！不忍了，晒娃啰”。

照片中女儿一双水汪汪大眼盯着镜头看，还露出甜美笑容，让看的人心都融化了。

眼见女儿表情手势好丰富，黄子佼强调应该就是遗传，接着道出晒娃原因：“玉米的脐带掉了（图片一那颗），这理由很充分吧”。不过似乎担忧狂晒女儿会造成洗版，还是忍不住询问：“偷偷问一下大家，一天可以晒几次。”

圈文好友及网友纷纷留言：“太可爱了，百看不腻，平安健康快乐长大”、“好可爱喔！尽量晒喔”、“不用忍啊！此时不晒更待何时！生命是美丽的，给大家美好的向往和力量”。