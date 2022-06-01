李阵郁牵手李沇熹 共闯婚礼地狱

结婚白皮书 Welcome to Wedding Hell

可在Netflix收看

韩剧《结婚白皮书》的英文剧名“Welcome to Wedding Hell”很生动，用“Wedding Hell”（婚礼地狱）贴切地带出剧集的重点——情侣在筹备婚礼过程中的左冲右撞。

剧情描述金娜恩（李沇熹饰）和男朋友徐准亨（李阵郁饰）甜蜜交往两年，娜恩憧憬婚姻生活，多次暗示准亨该考虑结婚了，但准亨一听到“结婚”两个字就转移话题，让娜恩怀疑男方是不是不想结婚。

其实准亨暗中准备在游艇求婚，要给娜恩一个惊喜，不料娜恩先提结婚，让他措手不及。准亨后来还是顺利求婚，两人开始筹备婚礼。

家长未见面已有火药味

婚礼该由谁主导？从哪里开始着手？两人毫无头绪。有经验的朋友提醒娜恩，要先安排双方家长见面。娜恩觉得这只是形式，无需太费心，但准亨非常认真地上网搜寻“双方父母见面注意事项”“适合安排双方父母见面的餐馆”等资料。

为了避免双方父母见面时发生冲突，两人先安抚各自的母亲，要她们不要多话。但娜恩的母亲说：“这是气势的对决。”准亨的母亲则递给他一张自己的照片，说：“要我什么都不说，你拿我的照片去就好了。”两名亲家母还未见面，观众已能嗅到火药味。

那个有经验的朋友再度提醒娜恩，双方家长见面时，切忌碰数字问题，例如嫁妆多少？收多少礼金？但两名母亲见面后，很快就讨论婚房、嫁妆等事宜，还争着要帮忙筹备婚礼，娜恩和准亨如何化解紧张局面？

开始筹备婚礼后，娜恩经朋友一问“预算多少”，才发现自己和准亨忽略了最重要的问题——钱。娜恩的朋友也很惊讶，两人都已谈婚论嫁，却不知道彼此的财政状况，包括月薪多少？存款多少？娜恩苦恼该如何开口问准亨这些问题，准亨的朋友则交代他，婚后绝对不能交出财政大权。

男女双方各有军师出点子，两人还未步入礼堂已出现分歧，这场婚礼还办得成吗？

每集30分钟轻松减压

《结婚白皮书》轻松有趣，每集才30分钟，非常减压。一直演出沉重角色的李阵郁，难得演出爱情喜剧，令人惊喜。单身的他在韩国受访时说：“我在拍摄时，会怀疑剧中发生的这些事情是真的吗？后来听已婚的朋友说，现实比剧情更糟。我相信观众对这部剧会很有共鸣，它非常写实，大家可以边看边和自己的经历做比较。”

两年前结婚的李沇熹，提到为何接演这部作品，她说因为女主角与她年龄相仿，自己在准备婚礼的过程中，有许多与剧情相同的状况，让她觉得很有共鸣，不知不觉在心中为娜恩喊声“加油”。她要把这部剧推荐给即将办婚礼的情侣，还有期待婚姻的单身观众，“这部剧会帮你预测一些可能会发生的状况，也会让你参考哪些细节可以省略。”

李沇熹最后建议正在筹备婚礼的情侣：“就像准亨和娜恩一样，要坦诚相对，不要一个人苦恼，要把问题拿出来一起讨论，一起解决。”

重生之门 Be Reborn

e乐（新电信Ch11/501）随选 6月1日首播

主演: 张译、王俊凯。讲述高智商大学生庄文杰意外卷入“睡莲”案，结识精明能干的警官罗坚，之后两人合作破获多起离奇大案，包括多年前的洛神赋画作失窃案，这对“反盗拍档”成功捍卫正义，揭晓真相。

骑星高照

8频道 晚上8.00

邀请女星瑞恩与主持人吃喝“骑”乐，完成一趟充满欢笑与汗水的“西游记”。平时酷酷的瑞恩难得在节目中轻松搞笑玩游戏，挑战射箭等。想知道这个“收视女王”不为人知的趣事？请锁定节目。

小屋大作

8频道 晚上8.30

资深演员陈建彬、金银姬饰演爱斗嘴的老夫妻，想要大房换小房，却对房子的要求各持己见，陈汉玮饰演的Barry Koo如何安抚两老？他介绍设备齐全的一房式公寓和禅式设计的三房式组屋，两老是否会满意？

地狱解码 Inferno

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上7.00

哈佛大学符号学教授罗伯特（Tom Hanks饰）在意大利佛罗伦萨被枪击后短暂失忆，美女医生席耶娜（Felicity Jones饰）陪他一起逃亡。两人在意大利古迹之中追查《地狱图》的谜团，罗伯特必须尽快阻止狂人散播足以毁灭地球一半人口的病毒。

金田一少年之事件簿

Disney+6月1日上线

日本人气漫改剧，第五代金田一由杰尼斯新人男团成员道枝骏佑接捧。传奇私人侦探金田一耕助的外孙金田一虽只是高中生，却以优秀的逻辑推理能力，解决其他侦探无法侦破的案件。金田一破案时常靠青梅竹马的七濑美雪（上白石萌歌饰）的协助。他的能力引起东京警视厅警部剑持勇（泽村一树饰）的注意，三人决定携手破案。

Eve

6月2日起可在viu.com或viu应用收看，每逢星期四五更新

由徐睿知、李相烨、朴秉恩主演，讲述女主角为揭露韩国0.1%上流财阀家中发生的离婚案内幕，花了13年精心策划了一场赌上自己人生的复仇计划，她最终导致财阀家族崩塌，并与两个男人发生致命的爱情故事。

不日成婚 Ready o/r Knot

卫视电影台（星和Ch866）2日晚上7.45

主演：陈家乐、卫诗雅。阿佳与可怡相爱五年，终于迎来最大的感情危机——结婚。女方视结婚为爱的证明；男方视结婚为爱的坟墓，二人在这议题上展开男女之间高层次的角力。