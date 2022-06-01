狗仔再爆汪小菲亲密照 声称他推倒怀胎9月大S

（台北讯）狗仔葛斯齐杠上汪小菲连环爆料！葛斯齐昨晚（31日）在中国快手平台直播，秀出疑似汪小菲和偷吃对象的照片。他公布第一张照片，指汪小菲扑在一个女孩身上，而女孩的手在汪小菲的下体，但他说这人不是张颖颖。

第二张照片是汪小菲依偎在一个女孩身旁，葛斯齐称这是他跟大S的新婚房，帮张颖颖开门的司机就躺在旁边的沙发。

第三张照片，是汪小菲搂抱一个坐在沙发的女孩直接亲脸，葛斯齐说这地方就是汪小菲的住处，他说：“”我答应他，只丢这三张照片，后面肯定还有东西，怎么可能没东西，现在人数是18万人在线收看。我希望汪小菲，不要再说这不是你了，也不要再说子虚乌有了，你把昨天对我子虚乌有的文章，已经撤掉，但该爆料我还是会爆料。”他还公布与汪小菲的对话，证明他与汪小菲通过话。

狗仔葛斯齐在直播中爆料。（取自宝岛瓜主葛斯齐快手直播）

他说“汪小菲没有得罪我，但他得罪所有狗仔圈，他说我们子虚乌有”，强调“我所说出来的话都有经过大脑，没有证据我会选择不说，我在掛电话前，我还劝他别再叫我不要爆料了，我怎么跟大家交代，你唯一能做就是跟大S跟S妈道歉，人家跟你离婚没有说过半句（坏）话，但你冲动发那篇文章，对大S有多大的伤害，我于心不忍，所以我必须帮她澄清，人可以幼稚，但一定要承认错。”葛思齐声称未来可能还会曝光手上的汪小菲影片。

汪小菲将大S推倒在地上

被网友问到汪小菲为何曾跟黑人吵架？葛斯齐透露当时大S怀胎九个月，夫妻发生口角，小S劝架却被汪小菲推倒在地上，大S要求他向妹妹道歉，怎料汪小菲气一上来，也把大S推倒在地上。

葛斯齐说当时黑人出现，旁边还有吓得大叫的范范，但这部分的爆料葛斯齐并没有拿出证据，《苹果新闻网》求证大S、小S和许雅钧，三人均未回应，S妈则不愿回应。

葛斯齐声称汪小菲（右）将大腹便便的大S推倒在地上。（互联网）

公开向大S道歉“不会再打扰熙媛生活”

汪小菲爆前妻大S吃“禁药”后又删文，引发轩然大波，他昨天（31日）发文表示：“因为我的一时冲动，令我作出了一生中最后悔的一件事，我对熙媛，孩子们，徐妈妈深感愧疚。我昨天已经为自己不成熟不理智的行为向她们道歉，这里再次公开的向她们道歉。做错了就要认，40岁的人，说出不负责任的话，大家嘲也是应该的，网上所有的批评和嘲讽我都接受，让网友们看笑话了。我希望在之后的时间里我能够尽量弥补这些伤害，除了孩子的相关事宜外，也不会再打扰到熙媛的生活。”

对此，心疼女儿，哭了一整天的S妈对《苹果新闻网》表示会原谅汪小菲，“他承认错误就要改进，我会因为他是我孙子孙女的爸爸而继续支持他、疼爱他”。