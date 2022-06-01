黄文鸿离开早班调傍晚班 UFM100.3节目排阵大调动

电台UFM 100.3台柱黄文鸿将离开早班到傍晚班主持广播节目！

DJ 丽梅昨天（3月31日）在社交媒体贴出好几张和文鸿、小猪等DJ的照片，并写道：“今天（6月1日）将是我和黄文鸿先生说sayonara 的日子，因为他要离开早班到傍晚班去（应该不是秘密了吧）！而为何今天？因为今天后，我拿假休息了，然后便飞澳大利亚......”

今早，在早班的节目中，黄文鸿也证实了自己将离开早班，13日起被调到傍晚班。

其实，《新明日报》日前已经获悉电台UFM 100.3 将在节目排阵上有所调动，其中最大的调动是：将台柱黄文鸿调去傍晚班。今早记者联络上台长菁云，她表示目前早班的排阵已经有一段时间了，是时候做出调整，而新早班的排阵也已经筹备了一段时间。

菁云：文鸿想尝试新东西

目前的UFM100.3早班的主持人有文鸿、小猪、丽梅和靖禾，至于为何会将文鸿调去傍晚班，菁云受访时说：“文鸿一直想尝试不一样的新东西，而他也希望能在傍晚班有不一样的新尝试。”

菁云补充说，大家可以期待文鸿在傍晚班的节目。

对于这次换班，菁云说：“我们一直都在准备换班。这个阶段同事们准备好了，我们也觉得可以开始做一些新的工作。”

承尧：主持早班节目压力非常大

被调到早班，DJ承尧坦言没有了文鸿，压力很大。

承尧今早受访时说，虽然自己很期待主持早班节目，但也很担心，压力其实很大。他说：“早班那么多年累积了很多听众和正面的声誉，要延续下去压力肯定不小。加上新的班务安排老大文鸿不在早班，最稳的台柱不在，我们的压力肯定更大，担心无法给听众足够的内容和欢乐，如何让已经适应过去早班的听众适应我们，这些都是蛮大的压力。”

承尧谦虚地说，被换到一个节奏更快的班次，能督促他一定要丰富自己的内涵、训练更好的口才、更机智的反应，这些都是他必须学习的。

靖禾也将调到傍晚班

文鸿不是“孤伶伶”离开早班，靖禾也将随行调到傍晚班。

针对被调到傍晚班，记者今早联络上文鸿，他不愿透露更多详情，只说靖禾将与他一起到傍晚班，至于早班的搭档和其他变动还没有最后确定。

事后，文鸿在面簿写道：“做了20年的早班，一切很好，值班很开心很享受。但必须尝试从‘很好的状态走出来了’。真心感谢所有早班搭档和早班听众的一路包容和容忍，感谢你们让我玩得那么随意和开心。”

文鸿最后写道：“6月13日下午4点至8点见，也请继续支持最娱乐早班，会有惊喜的。”

今早记者收听早班节目时，主持傍晚班《独门秀》的DJ 承尧意外现声，节目也证实了承尧将被调到早班，换言之，未来早班的主持阵容有小猪、丽梅和承尧，是否还会增添多一名成员来取代靖禾，目前仍是个未知数。

此外，随着承尧被调到早班，《独门秀》的另一DJ伟龙是否会和文鸿、靖禾搭档呢？以及该台的其他节目阵容又是否会有任何变动呢？

《新明日报》联络上电台宣传，宣传人员表示目前仍在进行最后的操作，预计今天稍迟时候公布更多详情。