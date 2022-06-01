夫不忍教训儿 郭蕙雯自认是“虎妈”

本土女星郭蕙雯自2001年出道后就一直活跃于荧屏，虽较少担任女主角，但不俗的演技和角色刻画也让观众对她印象深刻。即使生下一子后，她也没有淡出演艺圈，而是在兼顾家庭的同时继续耕耘事业。

据悉，郭蕙雯的儿子Zane今年已经九岁了，处于小学生阶段。郭蕙雯接受《新明日报》的采访时，坦言“跟先生相比，我算是‘虎妈’，因为先生会比较不舍得教训他”。因觉得儿子对学业不上心，不明白考试的意义，所以郭蕙雯会较严格地鞭策孩子：“我想多少都会影响母子关系，不过我相信最后他会知道我是疼他爱他的”。

谈起Zane的学业，郭蕙雯无奈地表示，儿子的英文比中文更流利。“在家里，我们用华语跟他沟通，气人的是他听得明白，可是会用英语回答，就是不用中文”。

近年来，蕙雯与英语网络插画“Jangandfox”合作，为其进行华语翻译，提供给中文读者。儿子会因此而爱上华文吗？她笑说：“好像还没到那个地步。”

当被问到是否有因为儿子的诞生而放弃一部分事业时，郭蕙雯非常坦然：“每个人的生活重心都不一样。”事业与家庭之间，郭蕙雯选择了后者，将家庭列为主要方向。但是，她并没有完全舍弃演艺事业。

角色较沉重 哭戏多 拍《医生不是神》挑战大

郭蕙雯在采访中透露自己将会参演本地的医疗长寿剧《医生不是神》以及灵异剧《灵探》。她说：“这两个角色都比较沉重，和平时的我喜欢开开心心不一样”，尤其是在《医生不是神》扮演一位女儿得了重病的母亲。性格开朗的她，此次挑战的角色与本人反差很大，她说：“要快速进入那种沉重的感觉也要快速抽离，哭戏也蛮多，所以还是辛苦的”。

郭蕙雯在几年前挑战过短发造型，她笑言：“当时只有一个原因，就是特别热”。最近炎热的天气也让她直呼想再剪去长发。但是，由于正在拍剧中，无法任意改变造型。