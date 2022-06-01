娱乐吃瓜：蛰伏多年再次绽放 一览王心凌的“甜心教主历险记”

前有“刘畊宏女孩”，现在迎来“王心凌男孩”？

人气节目《乘风破浪》开播，最先从众姐姐中突破重围的竟是首集节目中镜头数寥寥无几的王心凌。

“Oh baby情话多说一点/想我就多看一眼/表现多一点点/让我能真的看见……”扎着高马尾，身着白色高中制服，边唱边跳还不忘wink和手指比爱心。短短1分钟的表演，却让39岁的王心凌重新火了：

1）在微博，短短1周王心凌相关的热搜超过15个，而截稿为止，“王心凌乘风破浪再唱爱你”话题的阅读人次达到4.9亿。

2）在抖音，“王心凌”话题下的视频有97.7亿次的播放量。

3）线上播放平台QQ音乐流行指数榜前10，王心凌的歌曲一度“屠榜”占了9个位置。

4）网络流传“你一票我一票，王姐80还唱跳”口号，节目组尚未开通投票入口之际，这个‘票’成了股票的‘票’，粉丝扬言要用股份送王心凌出道。口号似乎不是说说而已，无独有偶，芒果超媒竟在5月24、25日连续上涨，盘中最高一度涨近10%。

5）据中媒“搜狐娱乐”报道，王心凌翻红后身价也随之水涨船高，一个季度的代言费从原先的100万人民币（约20万新元）涨至300万人民币（约61万新元），翻了3倍；而在社媒如小红书的推广费用，一篇文也要价30万人民币（约6万新元）。

《乘风破浪》播出后，与王心凌有关的关键词频繁登上微博热搜（左），过去的金曲也重新登上线上音乐平台排行榜。（图/互联网）

凭借一首《爱你》所带来的怀旧青春情怀就红成这样？不熟悉，或非80、90后的观众可能并不了解，这个看似外形甜美实则性格坚韧的“甜妹”，其实出道至今已将近20年，还曾被评为华语乐坛三小天后之一。

百万销售的“甜心教主”

王心凌第二张专辑《爱你》（左）“试水温”成功后，之后的专辑《Honey》延续前一张曲风，王心凌自此也被冠上“甜蜜教主”的封号。（图/互联网）

作为日本龙头唱片公司Avex签约的第一个海外艺人，当时20岁的王心凌曾赴日本训练，积攒出厚实的表演基本功。被许多人称之为“出道即巅峰”的她，其实第一张专辑并不算成功。“坚强的灰姑娘”形象并没有让她在当时竞争激烈的华语乐坛突破重围。

隔年，第二张专辑《爱你》横空出世，穿着女高中生制服唱跳的甜蜜舞曲让她红遍两岸三地，专辑全亚洲卖了120万张。搞定形象定位，2015年她一口气发行了3张专辑，张张销量都破百万。

以《爱你》为首，唱片公司延续朗朗上口的旋律、通俗易懂的歌词搭配可爱舞步，如法炮制出《Honey》《Da da da》《睫毛弯弯》等歌曲，攻进少男少女的心。除了舞曲，她的情歌同样“糖分”很高。《当你》《第一次爱的人》《我会好好的》《月光》一首首旋律简单却动人耐听的情歌，成为KTV的热门歌曲。

偶像剧甜心

王心凌主演的偶像剧《天国的嫁衣》（上）及《微笑Pasta》都是80、90一代人的青春记忆。（图/互联网）

21世纪初的台湾演艺圈蓬勃发展，不少艺人影视歌多栖发展，王心凌也不例外。她的戏剧约签给了当时制作出许多偶像剧神作的乔杰立娱乐，一连几部《西街少年》《天国的嫁衣》《微笑Pasta》让她在演戏这一块站稳脚步。

值得一提的是，歌手出身的她几乎在每一部作品都会亲自演唱该戏剧的OST，不仅戏红，《煎熬》《花的嫁纱》《彩虹的微笑》这些影视剧歌曲同样首首归为经典。

将偶像剧搬至演唱会现场

2016年，王心凌首度踏上台北小巨蛋舞台。她精心设计了一个环节，邀请与她合作过的偶像剧男主角到场，与他们合唱了剧中的热门歌曲。从《西街少年》的孙协志、《天国的嫁衣》的明道、《微笑Pasta》的张栋梁、《桃花小妹》的辰亦儒到《幸福选择题》的坤达，歌迷们仿佛坐上时光机，一次过亲眼回顾了她这些年下来的歌唱与戏剧作品。

然而，看似顺风顺水的演艺之路，其实面临过多次危机。

合约纠纷

2006年，她所属的经纪“大声音乐”和Avex唱片，因账目问题引发纠纷，双方来回拉扯差点对簿公堂，让夹在中间的王心凌左右为难，发片日期、巡演全部受到影响。处在事业高峰期的她消失了1年多，人气急速冷却。

桃花小妹的桃花劫

王心凌与前任男友范植伟（左）及姚元浩（右）。（图/互联网）

摧毁如日中天演艺事业的不仅有合约纠纷，还有她坎坷多舛的情史。2010年，前男友范植伟向媒体爆料与王心凌过往的私密情事，更称自己曾2次对她大打出手。王心凌当时透过公司对男方提告，‘初夜门’一事更是对她的形象造成不小的冲击。

前一次的经验并没有让她成功躲过另一次桃花劫。2年后，王心凌再次卷入桃色风波。这一次她被贴上“小三”标签，被传是插足隋棠与姚元浩8年感情的第三者。她召开记者会澄清自己并非外界所揣测的第三者，更公开了与姚元浩交往的全部过程。这件事变相导致她的首场小巨蛋演唱会被搁置了3年。这个排除万难所得来的恋情最终没能开花结果，2017年传出分手消息。

撕不掉的‘转型’标签

王心凌在2012年发行的第9张专辑挑战个人尺度，赤裸上半身演出抒情主打歌《变成陌生人》的MV。（图/互联网）

王心凌身上一直摘不掉的标签还有“转型”。

25岁开始，王心凌尝试转型，想要摆脱甜美可爱的形象。她先是尝试在可爱中加点性感，后来发现“甜心教主”还是最受欢迎，就收起性感继续可爱甜美。尽管后来换了两家唱片公司，这种问题却一直在反复循环。可说是转型也被骂，不转型也被骂，没想到当初“甜心教主”的称号竟会招来无限期的尴尬。

王心凌接下来在《乘风破浪》的表现引发外界期待。（图/面簿）

镜头转到2022年，王心凌翻红却遵循了以前成功的“甜美”轨迹。在其他姐姐思索着要如何给观众带来截然不同的全新面貌时，王心凌脸不红气不喘、带着没有太大区别的嗓音乃至身材容貌，唱起自己18年前的经典作。或许她想通了、观众也接受了，甜美风格其实并不受限于年龄，如她所说：当个甜心奶奶又有何不可呢？