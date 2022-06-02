黄文鸿随兴陪听众下班 詹靖禾调班升“哥级”

告别20年的早班生涯，电台UFM100.3“一哥”黄文鸿本月13日（星期一）起跟DJ詹靖禾搭档傍晚班《啦啦啦4到8》，他笑说：“我一直觉得我的频尿、失眠和衰退都跟早班有关，接下来能开始修复了！”

拒绝加薪，接受调班挑战

说黄文鸿是“早班王”一点也不为过，他多年来除了是UFM100.3早班的灵魂人物，在本地更是值电台早班最久的DJ。黄文鸿去年5月刚跟电台续约两年，但几个月前曾萌生离意，他接受《联合早报》访问时说，若没有这次班次的调动，他或许今年底就会离开电台。

黄文鸿说：“公司要为我加薪，但我没有要，不想给人感觉我是因为加薪留下，如果之前加薪，我会很乐意，但我要走时才加薪……我不想传达错误的讯息。”调傍晚班的提议，并非黄文鸿主动提出，但调班安排成功地挽留他，黄文鸿盼能从中找到不同的刺激和快乐。在一旁的詹靖禾则说：“我当然希望老大做得越久越好……我只能当他随时会走，尽量向他学习。”

过去两年的疫情让黄文鸿重新思考生活，他原本有意告别电台，虽说难免会有不舍之情，但相信放手才能迎接新的可能。

他坦言：“我随时会走（离开电台）的心情跟一般人随性离职的心情不一样。我现在过得很好，同事相处等方面都很好，但人总是要有不同的空间跟选择，我觉得该尝试放手了。”

目前UFM100.3的傍晚班（下午4时至晚上8时）由双DJ刘伟龙、张承尧主持，两人的《独门秀Two Men Show》两周后将走入历史，由黄文鸿和詹靖禾主持的《啦啦啦4到8》接棒，刘伟龙、张承尧将与叶丽梅一起主持《早班Gao Gao》。换班后，原早班班底的小猪（吴婉君）将卸下主持岗位，专注副节目总监的管理工作。

靖禾挑大梁，话量变三倍

黄文鸿带詹靖禾一起调班，原来是他半年前曾说过“老大，如果要走记得带着我。”黄文鸿说：“这句话一直记住，他有意愿，我也亲口确认。每个人我都打过招呼，一年前伟龙说他还没有心理准备调早班，半年前再问，他说没问题。至于承尧，之前换班本来就要拉他去早班。”

换班事宜约一两个月前落实，黄文鸿拉詹靖禾过傍晚班还有一个原因，“希望大家看得到他的厉害，他待在早班没得发挥，反而是局限。”

詹靖禾四年多前正式加入UFM的大家庭，一直都在早班，谈到首次换班心情，他直言“既期待又害怕受伤害”，“做新尝试是害怕的，除了换班的压力，跟老大搭档也是压力，但接受后就要开始做准备，现在的心情是有点期待。”

詹靖禾在早班多扮演推波助澜的角色，在傍晚班跟黄文鸿一起挑大梁，话量等于早班的三倍，而有别于早班人多热闹，傍晚班的调性不一样，詹靖禾会随之改变主持方式。

黄文鸿指詹靖禾刚加入电台时内向含蓄，现在比较开放、主动和投入，“在早班，一般是我讲完话后，丽梅和小猪会接话，靖禾偶尔说一两句话……大家都叫我老大，但我不想靖禾做小弟，虽然他的年纪比我小，我希望能把他的位置提升到‘哥级’，所以在节目上都叫他‘drew哥’（詹英文名是Andrew）。”

黄文鸿说新班次的节目内容将分两部分，一是跟听众的互动分享，二是请一些“很fun”的朋友上节目，以轻松方式陪着听众下班，希望能找回以前广播的感觉，“现在的广播太格式化，广播要有一点空间跟随兴，设定好了会有点死板。其实随兴比较累，因为变动性比较大。”