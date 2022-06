女爵形象 Elizabeth: A Portrait In Part(s)(PG13)

娱乐性★★☆/艺术性★★

故事:伊丽莎白二世女王是历史上在位时间最长的英国君主,也是在位时间最长的女性君主,今年她将庆祝在位70年。

短评:《女爵形象》是关于伊丽莎白二世女王的纪录片,去年9月去世的《真情》(Notting Hill)导演Roger Michell(罗杰米歇尔)生前拍摄的作品,不仅收录了官方的活动影像,还有其他国家政治人物包括李光耀的访问,谈对女王的看法,也记录了她的家庭生活。

伊丽莎白1947年与希腊及丹麦的菲利普王子成婚,两人育有三子一女。作为世界上最受瞩目的王室家族,他们的一举一动都是新闻。《女》从年幼的伊丽莎白记录到她成了白发皑皑的老人,档案丰富,带怀旧与俏皮,不过故事组成略为零碎。(英语对白,没有字幕)

鲨颤 Shark Bait(NC16)

娱乐性★★★/艺术性★

故事:奈特(Holly Earl,霍莉厄尔饰)、汤姆(Jack Trueman,杰克特鲁曼饰)与米莉(Catherine Hannay,凯萨琳汉娜饰)等五名年轻人到墨西哥海边度假,在沙滩喝酒狂欢时,偷了两艘水上电单车出海玩乐。他们玩过头意外相撞,一艘沉入海,另一发生故障,其中一人身受重伤,命在旦夕。五人还来不及思考如何返回陆地时,就惊觉身旁有虎视眈眈的嗜血狂鲨。

短评:由《深海逃生》(47 Meters Down)与《月球殒落》(Moonfall)制作团队联手打造,由《歼狱行动》(One Shot)导演James Nunn(詹姆斯纳恩)执导,故事简单,但人物孤立无援、惊慌失措却又无处可逃的困境,刻画得淋漓尽致。

为了增添戏剧张力,还让霍莉在茫茫大海上惊觉男友汤姆曾背着她与米莉胡搞,不过她还是发挥大爱,多次救了米莉。片中血肉模糊的惊悚画面,让人看得心惊胆跳,痛度爆表。(英语对白,没有字幕)

鸡兔英雄与黑暗仓鼠 Chickenhare And The Hamster Of Darkness(PG)

娱乐性★★★/艺术性★

故事:年轻的鸡兔是兔子与鸡的混血,被兔族冒险家彼得国王收养。尽管鸡兔有一对鸡脚和一对兔子的大耳朵,但它渴望融入社会并感受到爱。当叔叔越狱并威胁要推翻自己的兄弟彼得国王时,鸡兔与乌龟亚伯和女武术家梅德,开始了一场与时间赛跑的惊险之旅,为的是要阻止叔叔的恶行。

短评:比利时与法国联制动画片,由Benjamin Mousquet(班默奥斯奎)与《女王的柯基》(The Queen's Corgi)的Ben Stassen(班斯塔森)联导,根据Chris Grine(克里斯格里恩)的漫画小说《鸡兔》改编,充满着幻想的元素,故事天马行空。动画角色各有特色,鸡兔比较胆小,笨手笨脚,但为了大义灭亲,展开冒险;乌龟性格爱讽刺,带来不少“笑”果;梅德则鲁莽。它们的冒险紧张刺激,过程中互相扶持,让人动容。(英语对白,附中文字幕)

鬼孩小登 Daeng(PG13)

期待指数★★★

故事:小登是泰国传奇男Pee Mak(玛)与女鬼Mae Nak(麦娜)的孩子,这个鬼孩渴望与人类成为朋友。《鬼》是Watcharapong Pattama(瓦查拉蓬帕塔马)执导的泰国鬼魅片,焦点不在“玛”或“麦娜”,而是放在鬼孩身上。(泰语对白,附中英文字幕)