世纪官司宣判 Johnny Depp胜诉：陪审团把我的人生还给了我

58岁约翰尼德普（Johnny Depp）与前妻艾梅柏·希尔德（Amber Heard）互告诽谤官司备受瞩目，陪审团于当地时间6月1日裁定Johnny Depp胜诉赢得这起官司。

官司自4月11日开庭，经过24天攻防，在5月27日结辩、交付7人陪审团。但陪审团当天无法做出结论，星期二继续讨论仍是无解，终于在6月1日下午3点宣判。宣判时间一到，法官发现陪审团没填写好宣判书赔偿的部分，又把宣判书退回让陪审团补填。一直到3点20分法官回席，宣读Depp胜诉。

Amber Heard亲自到场听判决结果。（图/路透社）

Amber需支付1000万美元的损失赔偿与500万美元的惩罚赔偿，总计1500万美元（约2000万新元）。但依据Virginia州法律的上限，法官将500万美元惩罚赔偿降为35万美元，因此Amber最后得支付Depp1035万美元（约1400万新元）。另外，陪审团认为Depp的前律师Adam Waldman确实对Amber诽谤，所以Amber能获得Depp200万美元（约270万新元）的损失赔偿、惩罚赔偿则是0元。

强哥胜诉，律师在法院外受访。（图/路透社）

人在英国担任好友Jeff Beck演唱会嘉宾的Depp得知判决后在社媒上发表声明。他写道：“6年后，陪审团把我的人生还给了我”，并提及打从一开始，这场官司就是为了要说出真相，“最好的还没到来，新的篇章终于开始了，真理永不消失”。而Amber则发文表示对判决感到失望，表示这是一个挫败，象征时代倒退的结果。

Johnny Depp声明全文：

“6年前，我的人生，我孩子们的人生，和我亲近的人的人生，多年来支持、相信我的人的人生，在瞬间被永远改变了。凭空杜撰、严重的犯罪指控通过媒体加注在我身上，并引发无止尽充满恶意的内容，虽然我没被起诉，谣言却已经在1秒内饶了世界2圈，对我的人生和事业造成天崩地裂的影响。6年后，陪审团把我的人生还给了我，我真心感到谦卑。我决定提出诉讼，是经过深思熟虑，清楚知道将面对的挑战有多高，也晓得我的人生无可避免地将被全世界检视。

从一开始，打这场官司的目的就是不计后果地去揭露真相。无论结果如何，说真话是我唯一能对我的孩子和所有坚定支持我的人做的事。如今，得知我做到了，我感到很平静。来自世界各地的爱和支持让我不知所措，希望我对真相的追求能帮助到那些处境跟我类似的人，无论男女，和支持着那些人的人们，永不放弃。

我希望在法庭和媒体上，能回到证明有罪前的无罪推定原则。我要感谢法官、陪审员、法院工作人员等崇高的工作，他们牺牲了自己的时间终于来到了这一刻。还有我努力不懈的法律团队，他们的优异表现帮助我分享真相。最好的还没到来，新的篇章终于开始了。真理永不消失。

Amber Heard声明全文：

我所感受的失望无法用言语形容。我对堆成山的证据却仍不足以对抗不对等的权力、影响与我前夫的恶势力感到心碎。我更失望的是这个判决结果对其他女性意味着什么，这是一个挫败，它象徵时代的倒退，一名女性为自己发声却被公然羞辱，它也象徵女性遭暴力对待却没被正视的倒退思想。我深信Johnny的律师成功让陪审团轻忽言论自由的关键问题，并且忽视了让我们在英国胜诉的决定性证据。我很难过我输了这个官司，但我更难过我失去了我自认身为美国人所具有的权利——能够自由并公开发表言论的权利。