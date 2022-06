娱乐吃瓜：Johnny Depp胜诉后能够赢回事业巅峰？

好莱坞巨星Johnny Depp(约翰尼德普)9日将庆祝59岁生日,生日前夕,他找到了大事庆祝的理由。他与前妻Amber Heard(艾梅柏希尔德)互告诽谤,前者求偿7000万新元,后者提出反诉并求偿1亿4000新元,美国时间6月1日,七人陪审团裁定Depp胜诉。

由于官司闹很大,许多见不得光的家丑,不体面的婚姻内幕,诸如家暴、滥药、酗酒、乱尿,甚至夫妻心理战等暗黑事迹,都被曝露在阳光底下,对两人的形象大伤。现在官司告一段落,人们最关心的事情之一是,曾经是全球最红的男星之一的Depp,有可能东山再起吗?

历来好莱坞卖座男星第九名

随着他被两部好莱坞巨片辞退,不久前有消息指他得到新片邀请,将在法国片中扮演法国国王路易十五一角。路易十五风流成性,5岁上位,统治时间长达59年,是法国在位最长的国王。不过其统治充满争议,被指终日沉迷酒色、腐败无能,为法国史上最不得人心的国王,最后死得并不光彩。这样一个具争议性的角色,在Depp这个具争议性的这个阶段演出,似乎再适合不过了。

根据The Numbers电影网站,历来好莱坞明星电影票房榜上,Depp以51部片的141亿7900万新元,排名第11位。如果仅算男星,他排名第9位,其地位清楚可见。

Johnny Depp(左)将出演法国国王路易十五。(路透社 / 互联网)

但如果计算平均票房,则Depp每部片约收278万新元,排名在首50名以外。这可能是因为Depp除了演出卖座片以外,也接了不少非主流的文艺、艺术作品。

这次轰动一时的官司,揭露Depp不少的阴暗面。这里尝试沿着他的成长轨迹走一趟,看看他是怎样从问题小子蜕变成影坛巨星,跟着又跌落神坛。

妈妈送的吉他弹出音乐梦

1963年,Depp出生在美国肯塔基州,在家里4个孩子中排行老幺。受破裂家庭影响的他,成长中逐渐成为一个性格古怪、孤僻的孩子,有事没事会发出奇怪的声音。同辈因此叫他“怪物”。情感上的孤单让他小小年纪就学会利用酒精和烟草发泄,而且很快沾染毒瘾。

他的爸爸忍受不了妈妈的长年家暴,离家出走。他在法庭上曾说过爸爸离家前和他的对话:“我受够了,我再也无法忍受了,你现在是一家之主了!”接下来他的妈妈陷入非常深刻与黑暗的忧郁中。有天下午他睡着醒来,看到她在客厅无力地、缓慢地爬行,有唾液从她嘴里流出,原来她吞了大量的药丸自杀。她出院后,深陷抑郁,每天躺卧在沙发上,胖了30公斤,那幅景象深深烙印在他的脑中。他认为爸爸那样摆脱他和妈妈,是懦夫,他为此陷入颓丧。

Johnny Depp(右三)年轻时的全家福,左一起为父母。(互联网)

他15岁就经历爸妈离异,妈妈为了安慰他,给他买了一把吉他,帮助他缓解伤痛,从此在他心中种下一个乐手梦。他整日把自己锁在房间,没日没夜地弹奏,让音乐驱散家庭破裂造成的阴郁苦闷。但在往后的许多作品当中,其实仿佛都可看见他那个孤独的灵魂,在借助某种张狂的力量寻求慰藉。他18岁时就成立了第一支乐队 ,叫佛罗里达少年(The Kidz of Florida)。

1983年,无法定性而辍学的Depp只身前往洛杉矶追梦,想当个摇滚歌手。只是现实给他浇了一盆冷水。为了生活,他只能去卖铅笔,以此补贴乐队的花销。也是这一年,他结识了第一任妻子 —— 化妆师Lori Anne Allison。婚姻熬不过3年,但Depp德普通过妻子的关系,结识了当时已经大有名气的Nicolas Cage,在他鼓励下开始踏上更长远的星途。

从性格型男到反派怪咖

1980年代美国影视挂起“青春风”,1986年成立的福斯电视网隔年推出一部青春剧《龙虎少年队》(21 Jump Street),收视率首度击败其他老台。Depp就凭无敌青春的校园卧底警探角色,让大家都注意到他。有说那时他的眼能中发出致命的危险气息,既可爱又邪恶,虽天真却幽暗,因此俘虏观众。

Johnny Depp在电视剧《龙虎少年队》(21 Jump Street)初试啼声就受关注。(互联网)

但真正让他大放异彩的是Tim Burton导演的《剪刀手爱德华》(Edward Scissorhands)。片中的超现实主角,外形诡异却有着柔软的内心,他意外进入真实人类的世界,交朋友,谈恋爱,谱写凄美人生。仿佛被量身定做的Depp,凭第一部银幕大片红了。

Johnny Depp凭《剪刀手爱德华》(Edward Scissorhands),在影坛一炮而红。(互联网)

Depp从不拘泥于某种类型的角色,从早期的青春帅哥、性格型男到后来的各种怪咖、反派,他都用自己的诠释抓住影迷眼球。无论是《一世狂野》(Blow)里的毒枭罪犯,还是《巧克力冒险工厂》(Charlie and the Chocolate Factory )里的孤单巧克力大师,或是《怪兽与它们的产地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)里的黑巫师Grindelwald,都有一点点Depp的影子。

Johnny Depp在《怪兽与它们的产地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)里演黑巫师。(互联网)

到了《加勒比海盗》(Pirates of the Caribbean)5集系列,Depp登上事业巅峰。海盗Jack Sparrow无疑是他个人最成功的角色,水手穿着,搭配头巾、发饰、辫子、胡子以及著名的黑眼圈,他甚至请牙医为自己镶上4颗金牙!他赋予神经质的特殊动作,凸显他复杂的个性,有时懦弱、卑鄙,有时勇敢、睿智,贪财、好色时让人发笑,广受影迷欢迎。

Johnny Depp演活《加勒比海盗》(Pirates of the Caribbean)系列电影里的海盗。(互联网)

胜诉=重回好莱坞正轨?

现在大家最关心的是,陪审团的决定会帮助他重回好莱坞正轨吗? 美国NBC新闻采访5名公关界人士,3人相信他可以在电影界重新站稳脚跟,2人则抱怀疑态度。

有人说,Depp在“舆论法庭”上获胜,指他在审判期间于社媒平台上获得支持。另外,即使指控非常具有破坏性,但对他的判决非常有力,将大大有助于恢复他的声誉。

怀疑他是否能再登巅峰的人则指出,Depp在娱乐圈的地位在审判开始之前就已经下降。在《怪兽与它们的产地》以后,他的3部影片评价和票房都表现平平,业内人士对于跟他合作会较为谨慎。此外,陪审团的决定会不会获得粉丝以外,尤其是女性的认同,仍是问号。关于他滥用酒精和毒品的证词、对前妻的暴力语言的证据,可能还是会让不少人视他为家庭虐待者,从而对他的片子丧失兴趣。

冷门艺术片是正道?

有人觉得,迪士尼出品的合家欢片可能不再适合他,他很可能得多演他向来喜爱的冷门艺术片。好比之前Mel Gibson和Kevin Spacey闹出负面新闻时,也照样能演一些小片。

当然,还要看Depp个人的规划。比如,他在这次判决结果出来前,飞往英国为当地的摇滚吉他手Jeff Beck的演唱会担任嘉宾,一同献唱John Lennon的歌曲,引起热议。所以未来他会不会转攻音乐?就像他说的:“人们认为,我总能找到世上最荒诞的事情,并对此付诸行动。难道仅仅是因为一件事情荒诞,我便乐于尝试吗?不,并不是。我只做自己喜欢的事情。如果你不想惹麻烦,那活着还有什么意思?”

有人生来就要漂泊,这位“海盗船长”还要继续航行,寻找他的人生方向。