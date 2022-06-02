娱乐吃瓜：Johnny Depp胜诉后能够赢回事业巅峰？

好莱坞巨星Johnny Depp（约翰尼德普）9日将庆祝59岁生日，生日前夕，他找到了大事庆祝的理由。他与前妻Amber Heard（艾梅柏希尔德）互告诽谤，前者求偿7000万新元，后者提出反诉并求偿1亿4000新元，美国时间6月1日，七人陪审团裁定Depp胜诉。

由于官司闹很大，许多见不得光的家丑，不体面的婚姻内幕，诸如家暴、滥药、酗酒、乱尿，甚至夫妻心理战等暗黑事迹，都被曝露在阳光底下，对两人的形象大伤。现在官司告一段落，人们最关心的事情之一是，曾经是全球最红的男星之一的Depp，有可能东山再起吗？

历来好莱坞卖座男星第九名

随着他被两部好莱坞巨片辞退，不久前有消息指他得到新片邀请，将在法国片中扮演法国国王路易十五一角。路易十五风流成性，5岁上位，统治时间长达59年，是法国在位最长的国王。不过其统治充满争议，被指终日沉迷酒色、腐败无能，为法国史上最不得人心的国王，最后死得并不光彩。这样一个具争议性的角色，在Depp这个具争议性的这个阶段演出，似乎再适合不过了。

根据The Numbers电影网站，历来好莱坞明星电影票房榜上，Depp以51部片的141亿7900万新元，排名第11位。如果仅算男星，他排名第9位，其地位清楚可见。

Johnny Depp（左）将出演法国国王路易十五。（路透社 / 互联网）

但如果计算平均票房，则Depp每部片约收278万新元，排名在首50名以外。这可能是因为Depp除了演出卖座片以外，也接了不少非主流的文艺、艺术作品。

这次轰动一时的官司，揭露Depp不少的阴暗面。这里尝试沿着他的成长轨迹走一趟，看看他是怎样从问题小子蜕变成影坛巨星，跟着又跌落神坛。

妈妈送的吉他弹出音乐梦

1963年，Depp出生在美国肯塔基州，在家里4个孩子中排行老幺。受破裂家庭影响的他，成长中逐渐成为一个性格古怪、孤僻的孩子，有事没事会发出奇怪的声音。同辈因此叫他“怪物”。情感上的孤单让他小小年纪就学会利用酒精和烟草发泄，而且很快沾染毒瘾。

他的爸爸忍受不了妈妈的长年家暴，离家出走。他在法庭上曾说过爸爸离家前和他的对话：“我受够了，我再也无法忍受了，你现在是一家之主了！”接下来他的妈妈陷入非常深刻与黑暗的忧郁中。有天下午他睡着醒来，看到她在客厅无力地、缓慢地爬行，有唾液从她嘴里流出，原来她吞了大量的药丸自杀。她出院后，深陷抑郁，每天躺卧在沙发上，胖了30公斤，那幅景象深深烙印在他的脑中。他认为爸爸那样摆脱他和妈妈，是懦夫，他为此陷入颓丧。

Johnny Depp（右三）年轻时的全家福，左一起为父母。（互联网）

他15岁就经历爸妈离异，妈妈为了安慰他，给他买了一把吉他，帮助他缓解伤痛，从此在他心中种下一个乐手梦。他整日把自己锁在房间，没日没夜地弹奏，让音乐驱散家庭破裂造成的阴郁苦闷。但在往后的许多作品当中，其实仿佛都可看见他那个孤独的灵魂，在借助某种张狂的力量寻求慰藉。他18岁时就成立了第一支乐队 ，叫佛罗里达少年（The Kidz of Florida）。

1983年，无法定性而辍学的Depp只身前往洛杉矶追梦，想当个摇滚歌手。只是现实给他浇了一盆冷水。为了生活，他只能去卖铅笔，以此补贴乐队的花销。也是这一年，他结识了第一任妻子 —— 化妆师Lori Anne Allison。婚姻熬不过3年，但Depp德普通过妻子的关系，结识了当时已经大有名气的Nicolas Cage，在他鼓励下开始踏上更长远的星途。

从性格型男到反派怪咖

1980年代美国影视挂起“青春风”，1986年成立的福斯电视网隔年推出一部青春剧《龙虎少年队》（21 Jump Street），收视率首度击败其他老台。Depp就凭无敌青春的校园卧底警探角色，让大家都注意到他。有说那时他的眼能中发出致命的危险气息，既可爱又邪恶，虽天真却幽暗，因此俘虏观众。

Johnny Depp在电视剧《龙虎少年队》（21 Jump Street）初试啼声就受关注。（互联网）

但真正让他大放异彩的是Tim Burton导演的《剪刀手爱德华》（Edward Scissorhands）。片中的超现实主角，外形诡异却有着柔软的内心，他意外进入真实人类的世界，交朋友，谈恋爱，谱写凄美人生。仿佛被量身定做的Depp，凭第一部银幕大片红了。

Johnny Depp凭《剪刀手爱德华》（Edward Scissorhands），在影坛一炮而红。（互联网）

Depp从不拘泥于某种类型的角色，从早期的青春帅哥、性格型男到后来的各种怪咖、反派，他都用自己的诠释抓住影迷眼球。无论是《一世狂野》（Blow）里的毒枭罪犯，还是《巧克力冒险工厂》（Charlie and the Chocolate Factory ）里的孤单巧克力大师，或是《怪兽与它们的产地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）里的黑巫师Grindelwald，都有一点点Depp的影子。

Johnny Depp在《怪兽与它们的产地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）里演黑巫师。（互联网）

到了《加勒比海盗》（Pirates of the Caribbean）5集系列，Depp登上事业巅峰。海盗Jack Sparrow无疑是他个人最成功的角色，水手穿着，搭配头巾、发饰、辫子、胡子以及著名的黑眼圈，他甚至请牙医为自己镶上4颗金牙！他赋予神经质的特殊动作，凸显他复杂的个性，有时懦弱、卑鄙，有时勇敢、睿智，贪财、好色时让人发笑，广受影迷欢迎。

Johnny Depp演活《加勒比海盗》（Pirates of the Caribbean）系列电影里的海盗。（互联网）

胜诉=重回好莱坞正轨？

现在大家最关心的是，陪审团的决定会帮助他重回好莱坞正轨吗？ 美国NBC新闻采访5名公关界人士，3人相信他可以在电影界重新站稳脚跟，2人则抱怀疑态度。

有人说，Depp在“舆论法庭”上获胜，指他在审判期间于社媒平台上获得支持。另外，即使指控非常具有破坏性，但对他的判决非常有力，将大大有助于恢复他的声誉。

怀疑他是否能再登巅峰的人则指出，Depp在娱乐圈的地位在审判开始之前就已经下降。在《怪兽与它们的产地》以后，他的3部影片评价和票房都表现平平，业内人士对于跟他合作会较为谨慎。此外，陪审团的决定会不会获得粉丝以外，尤其是女性的认同，仍是问号。关于他滥用酒精和毒品的证词、对前妻的暴力语言的证据，可能还是会让不少人视他为家庭虐待者，从而对他的片子丧失兴趣。

冷门艺术片是正道？

有人觉得，迪士尼出品的合家欢片可能不再适合他，他很可能得多演他向来喜爱的冷门艺术片。好比之前Mel Gibson和Kevin Spacey闹出负面新闻时，也照样能演一些小片。

当然，还要看Depp个人的规划。比如，他在这次判决结果出来前，飞往英国为当地的摇滚吉他手Jeff Beck的演唱会担任嘉宾，一同献唱John Lennon的歌曲，引起热议。所以未来他会不会转攻音乐？就像他说的：“人们认为，我总能找到世上最荒诞的事情，并对此付诸行动。难道仅仅是因为一件事情荒诞，我便乐于尝试吗？不，并不是。我只做自己喜欢的事情。如果你不想惹麻烦，那活着还有什么意思？”

有人生来就要漂泊，这位“海盗船长”还要继续航行，寻找他的人生方向。